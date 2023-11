Dirljiv trenutak: Dječak (9) nakon šest tjedana zarobljeništva trči ocu u zagrljaj

Nakon više od mjesec dana oslobođeni Hamasovi taoci susreli su se sa svojim obiteljima, a među njima bio je i 9-godišnji Ohad Munder koji je nakon zarobljeništva napokon ponovno sa svojim ocem. Izraelski dječji medicinski centar Scheinder objavio je dirljivu snimku gdje se vidi kako dječak i otac trče niz hodnik jedan prema drugom. Otac i sin su se čvrsto zagrlili, nakon čega je otac izljubio sina.

Ohad Munder, 9 hugs his father for the first time after being released from captivity in Gaza. (Video: Schneider children’s hospital). pic.twitter.com/RzMblVOAfx

Uz dječaka otete su bile i njegova majka i baka, a na snimci vidimo da su u zagrljaju ostalih članova obitelji. Dječakova mama Karen i njen sin bili su u posjeti njegovoj baki Ruthy kada su svo troje oteti. Iako su njih troje oslobođeni, sumnja se da je dječakov djed i dalje u zatočeništvu, prenosi Sky.

Čeka se oslobađanje još talaca

Hamas je oslobodio samo četvero izraelske djece među, a je maleni Ohad koji je svoj deveti rođendan dočekao u zarobljeništvu. Nakon 48 dana bjesomučnog rata između Izraela i Hamasa, Pojas Gaze je odahnuo nakon što je počelo četverodnevno primirje i oslobađanje prvih izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika. Hamas je oslobodio 13 izraelskih talaca i 12 Tajlanđana koje je oteo nakon svoga krvavog pohoda 7. listopada.

Zauzvrat je Izrael oslobodio 39 palestinskih zatvorenika, među njima 24 žena i 15 tinejdžera na okupiranoj Zapadnoj obali. U prvoj fazi, planirana je razmjena 50 izraelskih talaca i 150 palestinskih zatvorenika. Društvenim mrežama šire se i snimke ujedinjenja mladih Palestinaca s njihovim roditeljima.

A young boy who was being imprisoned by Israeli occupation forces was released as part of the hostage exchange, and he immediately embraces his mother. pic.twitter.com/OunAZL09tn