Dirljiv prizor: Pas vlasnika pred bolnicom čekao danima, pobjegao iz stana i odbijao otići

Vjeran pas čekao je svog vlasnika ispred bolnice na sjeveroistoku Turske punih šest dana, sve dok pacijent nije otpušten, te nije slučajno što se za psa kaže da najbolji čovjekov prijatelj, javlja u subotu CNN.

Kada je Cemal Senturk 14. siječnja odvezen u bolnicu u gradu Trabzonu, njegova kujica Boncuk je pobjegla za njim iz stana te ga ispred bolnice strpljivo čekala.

Really , dogs are very loyal towards to his owner ... This dog waited outside hospital for owner to return in Turkey @istanbul pic.twitter.com/1Ls2iUmz8m