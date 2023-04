Dez ima samo pet mjeseci i živi u skloništu

Kad bi volontere i djelatnike velikogoričkog skloništa tražili da u nekoliko riječi opišu Deza, našli bi se u velikoj nevolji. Jer kad govore o njemu, riječi im nikad nije dovoljno.

– On je takva dobrica i nježna duša da vam to ne možemo opisati. Ima samo pet mjeseci, toliko je drag no to nitko još do sada nije vidio – opisuju ga. Kažu, ne razumije Dez zašto njihov zagrljaj ne traje duže, ne razumije da ga mora dijeliti i s drugim psima koji žive u skloništu. Ne razumije zašto ne može biti slobodan, ne razumije sve te korake koji nakon par trenutaka odlaze, sva ta vrata koja se zatvaraju da ga odvoje od svijeta u kojem bi želio živjeti. I zbog svega što m u se događa Dez im vene im pred očima.

Dez je u sklonište stigao s bracom i sekom, oni su još povučeni ali Dez se uvijek rado odazove druženju s ljudima i drugim psima. Upoznati ga možete u skloništu u Jagodnom, a dodatne informacije možete dobiti na 095/40-00-567.