Detaljno se pripremao za pokolj: Unakazio prste kako bi otežao identifikaciju

U krvavom osvetničkom pohodu na redakciju lokalnih novina Capital Gazette u Annapolisu, glavnom gradu američke savezne države Maryland, ubijeno je najmanje petero ljudi dok ih je 20 ranjeno.

Nastavili izvještavati

Naime, 38-godišnji napadač Jarrod Ramos, koji ima diplomu iz računalnog inženjeringa, a barem do 2012. godine radio je za federalni Ured radne statistike, iz sačmarice je pucao kroz staklo, potražio žrtve i zasuo ih mecima u redakciji. Prije stravičnog pokolja uputio je tim novinama niz prijetnji na društvenim mrežama, a pretpostavlja se kako je motiv napada Ramosova tužba protiv lista za povredu časti i ugleda, koju je sud još 2012. godine odbacio. Ubojica je na svom Twitter profilu često objavljivao prijeteće poruke zaposlenicima lista. Prema policijskom izvještaju, u napadu su ubijeni Wendi Winters (65), Rebecca Smith (34), Robert Hiaasen (59), Gerald Fischman (61) i John McNamara (56). Kada su upali u zgradu, policajci su Ramosa pronašli ispod stola. Da se Ramos detaljno pripremio za krvavi pohod, govori i činjenica da kod sebe nije imao nikakve osobne dokumente te da je potpuno unakazio svoje prste ne bi li otežao svoju identifikaciju putem otisaka. Zato je utvrđivanje njegova identiteta bilo otežano, a i nakon uhićenja odbijao je suradnju s policijom.

Novinari Capital Gazettea su tijekom večeri nastavili profesionalno izvještavati o napadu opisujući detalje napada. Krvavom pohodu svjedočio je i sudski izvjestitelj The Capitala Phil Davis koji je na svojem Twitter-profilu napisao da je do krvoprolića došlo u njegovu uredu te kako “nema ničega užasnijeg od toga da čujete kako netko puca po ljudima dok ste vi skriveni pod stolom, a onda čujete kako napadač ponovno puni oružje municijom.”

‘Želi biti tvoj prijatelj’

Spor između redakcije Capital Gazettea i Jarroda Ramosa započeo je još davne 2011. godine kada je u novinama izašao članak pod naslovom “Jarrod želi biti tvoj prijatelj” u kojem je opisan slučaj za koji je priznao krivnju na sudu. Jarrod Ramos je, naime, prijetio ženi koja je s njim išla u srednju školu. Mjesecima joj je slao vulgarne mailove u kojima ju je prostački vrijeđao te joj poručivao da se ubije. Nakon objave tog članka Ramos je tužio novine, novinara koji je pisao članak, suca koji mu je presudio te ženu koja je svjedočila protiv njega. Međutim, sve njegove tužbe bile su odbačene. No, Ramos je novinare Capital Gazettea počeo napadati na Twitteru. Pisao je kako bi volio vidjeti da list propadne, ali bi mu bilo puno draže da dvoje novinara “prestanu disati”. U jednom od tvitova napao je Roba Hiaasena, jednog od novinara kojeg je i ubio u svom krvavom pohodu. Žena kojoj je Ramos prijetio, za što je bio i osuđen, lokalnoj je televiziji nakon pokolja u redakciji rekla kako je jednog bivšeg policajca upozoravala na njegove namjere te isticala kako je on “pravi luđak sposoban za bilo što te kako je sigurna da će on postati mladi masovni ubojica”.