Detalji pucnjave u Dubravi: Na ženu (77) pucao bivši suprug (79), ispalio najmanje dva hica

Ante Š. (79) sumnjiči se za pokušaj ubojstva svoje bivše supruge (77), kojoj se, kako se neslužbeno doznaje nije smio ni približiti jer je imao zabranu prilaska.

No on ju je očito prekršio, a prema onom što je do sada poznato u bivšu suprugu pucao je 27. ožujka u 9.50 sata u trenutku dok je izlazila iz crkve. Kako je priopćila zagrebačka policija, pokušaj ubojstva dogodio se u Ulici Roberta Močiljanina. Kada ju je ugledao da izlazi ic crkve, Ante Š. je kako se sumnja, u bivšu suprugu ispalio dva hica.

VIDEO Očevid nakon pucnjave u Retkovcu

Jedan je pogodio nesretnu ženu, koja je srećom samo lakše ozlijeđena. U policiji kažu da je u pucnjavi oštećeno i pročelje obližnje obiteljske kuće, te parkirani automobil zagrebačkih oznaka. Ante Š. je uhićen te je završio na policijskom ispitivanju, a kada bude završeno kriminalističko istraživanje, vjerojatno će biti doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora. Za sad nije poznato gdje je nabavio oružje, odnosno posjeduje ga legalno ili ilegalno.

Prema neslužbenim informacijama i ranije je prijavljivan zbog nasilja u obitelji. Njegovoj bivšoj supruzi liječnička pomoć je pružena u KB Dubrava.