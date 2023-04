Dekanić i dalje u pritvoru, njegov odvjetnik: 'Nikoga nije zvao iz ćelije, to je izmišljotina'

Iako se očekivalo da će možda uskršnje blagdane dočekati u svome domu, i uz obitelj, župan Vukovarsko–srijemske županije Damir Dekanić i dalje je u pritvoru osječkog zatvora. Potvrdio nam je to i njegov odvjetnik Davor Ćavar rekavši kako nitko ne zna kada će USKOK ispitati sve svjedoke i kada će samim tim njegov klijent biti pušten da se brani sa slobode.

- Ostalo im je za ispitati još nekoliko svjedoka i čim njih ispitaju Dekanić bi mogao biti pušten iz pritvora. Međutim, na USKOK je taj koji određuje tempo i samim tim kada će svi svjedoci biti ispitani. Ako oni to žele oni bi to mogli odraditi u dan ili dva ali ako ne onda se to može prolongirati. Dekaniću 15. travnja ističe 30 dana pritvora kada će biti određeno hoće li, ukoliko do tada svi svjedoci ne budu ispitani, on biti dodatno produžen – rekao je Ćavar dodajući kako je u pritvoru i dalje svih pet privedenih osoba u ovome slučaju.

>> VIDEO Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila

Mišljenja je i kako je cijela ta priča oko pritvaranja Dekanića bez potrebe jer je, kako je rekao, prošlo 11 mjeseci od sporne prometne nesreće u kojoj je sudjelovao Dekanić a radi se čega tereti. - Tijekom tih 11 mjeseci da je želio on je mogao napraviti što god želi. Uz to većina tih svjedoka je već bila obuhvaćena nekakvim istražnim radnjama. I dalje sam mišljenja kako je do svega ovoga došlo radi medijskog pritiska – ističe Ćavar.

Dodatno je priču oko Dekanića u pritvoru krajem prošloga tjedna začinila i informacija da on iz pritvorske ćelije s mobitela cimera u ćeliji zove svjedoke i s njima razgovara. Ćavar ističe kako je postoji nikakav mobitel i da je to zapravo izmišljotina. Kaže i kako nema nikakvih informacija da je podignuta bilo kakva kaznena prijava radi mobitela te da o cijelome tome slučaju zna samo ono što je pročitao u medijima.

- Izgleda kako mu netko baš želi napakostiti. To nema veze s istinom i to može reći samo netko tko ne zna kako funkcionira pritvor ili zatvor iznutra. Vidite, danas ništa nije nemoguće ali je to gotovo neizvedivo. Oni u pritvoru imaju rigorozne kontrole, svako malo preglede ćelija, a i cimeri u ćelijama se svako malo mijenjaju. Uz to i da je imao mobitel kako bi zvao nekoga kada ne zna njihove brojeve. Sve to što je iskonstruirano se događa u nekom filmu ali ne i u stvarnom životu – rekao je Ćavar. U međuvremenu u HDZ-u, ali i oporbi, u iščekivanju su kakvu će dalju političku odluku donijeti Dekanić, odnosno hoće li nastaviti dalje raditi kao župan ili pak podnijeti ostavku. Ključan je datum 4 lipanj od kojega, ako odluči podnijeti ostavku, ovisi hoće li biti novih izbora za župana ili ne. Naime, ako Dekanić ostavku podnese do 4. lipnja ide se u nove izbore za župana Vukovarsko – srijemske županije, a ako ne onda bi ga na mjestu župana zamijenio njegov zamjenik Franjo Orešković.

Inače, Dekanić je i tijekom ispitivanja, nakon privođenja, ustrajao na tome da on nije vozio službeni automobil Vukovarsko – srijemske županiji u noći kada je došlo do prometne nesreće u kojoj je oštećeno jedno parkirano vozilo i ograda obiteljske kuće. USKOK Dekaniću na teret stavlja da je vozio automobil županije ali i potom zlouporabio položaj utječući na svjedoke kao i policajce koji su izašli na uviđaj. Na teret mu se stavlja i da je oštetio i osiguravajuće društvo u kojemu je bio osiguran automobil.