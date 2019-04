Darinko Kosor: Izbori u Hrvatskoj za Europski parlament su izbori za ili protiv EU

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor ustvrdio je u petak navečer u Splitu kako su predstojeći izbori u Hrvatskoj za Europski parlament izbori za ili protiv Europske unije te je istaknuo kako je HSLS za Europu kojoj je Hrvatska uvijek prostorno pripadala.

"Na ovim izborima postoje samo dvije političke grupacije, a ne 33 koliko ih se prijavilo - to su oni koji su za Europu i za to da bolje koristimo mogućnosti Europe i oni koji 'prodaju maglu' to jest koji su razočarani, ne Europom nego stanjem u Hrvatskoj u kojoj nemaju posla i čija djeca odlaze iz Hrvatske i žele u toj borbi dobiti glasove," rekao je Kosor u Splitu na predstavljanju kandidacijske liste HSLS.

Podsjetio je kako ima i onih koji kažu da treba razmišljati o referendumu za izlazak Hrvatske iz Europske unije.

"U bivšoj Jugoslaviji svi smo se zalagali da izađemo iz te države i kad smo u Domovinskom ratu izašli iz nje sad, samo 30 godina kasnije, imamo političkih opcija koje govore da trebamo izaći iz Europske unije. I tu je glavno pitanje ovih izbora", ustvrdio je Kosor.

Istaknuo je kako je stajalište HSLS- a i njegovo osobno da ne treba izaći EU gdje smo prostorno uvijek pripadali i gdje smo 90-ih godina, kad smo dobili samostalnu državu, svi htjeli ući.

"To što mi ne znamo izvući novce iz Europske unije nije problem drugih članica Europske unije nego je problem Hrvatske. Ako su Poljaci, Česi, Mađari znali iz EU-a izvući novce, ne znam zašto mi to ne bi mogli", rekao je Kosor. Dodao je kako je Europska unija "velika prilika" za Hrvatsku, jer je to i veliko tržište u kojem živi 500 milijuna ljudi.

Kosor smatra kako je Hrvatska i sad podijeljena, kao prije 70 i više godina na "pogani nacionalizam, s jedne strane, i s druge strane, na internacionalizam kroz socijalizam i anarhizam".

"Skoro da se ništa nije promijenilo, bavimo se ideologijama, a u biti ni jedni niti drugi ne brinu o građanima," smatra Kosor.

Po njegovim riječima, jedino HSLS-ova kandidacijska lista na predstojećim izborima za Europski parlament ne pripada niti jednoj od tih podijeljenih grupacija.

Nositeljica HSLS-ove liste na ovim izborima Saša Poljanec- Borić je poručila kako treba zaboraviti teme iz 20. stoljeća.

"Teme iz 20. stoljeća trebamo komemorirati na svim stranama i moramo misliti na 21. stoljeće," rekla je.

Ana Balaško, četvrta na HSLS-ovoj listi, istaknula je kako HSLS zagovara zdravorazumsku politiku koja je antipopulistička.

"Više od 70 posto zakona usvaja se u Europskom parlamentu koji se potom transferiraju i u hrvatsko zakonodavstvo i zato se moramo uključiti u Europski parlament i u njemu zagovarati hrvatske interese", rekla je Balaško.

