Danas oblačno, povremeno kiša: Na Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana, na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, popodne i prema kraju dana kiša uglavnom na istoku i u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak.

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na južnom Jadranu umjereno do jako jugo, a drugdje će prolazno biti bure i sjeverozapadnog vjetra. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Sutra djelomice sunčano, no ujutro s promjenljivom naoblakom još mjestimice može pasti i malo kiše. Poslijepodne na zapadu zemlje većinom sunčano. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj i jak sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, duž obale i na otocima između 7 i 11 °C. Najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 16 °C.

