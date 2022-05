Danas mali odmor od jakih vrućina. Provjerite što nam slijedi idućih dana

Danas će u većem dijelu zemlje promjenjivo uz sunčana razdoblja, češća na Jadranu. Mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 °C.

Pretežno sunčano bit će u utorak. Poslijepodne uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u istočnim i sjevernim krajevima. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C.

I u nastavku tjedna iznadprosječno toplo, ali ne i sasvim stabilno

"Idućih dana na kopnu barem djelomice sunčano i danju vrlo toplo, nerijetko vruće. Uglavnom suho, povremeno uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak, u utorak izglednije na istoku, u srijedu na zapadu, a četvrtak u gorju. Puhat će slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblaka poneki popodnevni pljusak moguć je ponajprije u unutrašnjosti Istre. Umjereno i jako jugo i južni vjetar u četvrtak će oslabjeti, a na sjevernom dijelu prijepodne će prolazno biti i bure. Jutra sve toplija, često s temperaturom iznad 20 °C, a danju vrlo toplo.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Video: Pogledajte snimku sukoba na benzinskoj postaji: Navijači opkolili policajce