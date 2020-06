Dalić: Kriza neće baš tako brzo proći, a razgovora o mojem angažmanu na izborima nije bilo

Bivša potpredsjednica Vlade i bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić bila je gošća večerašnjeg RTL Direkta.

Premijer Andrej Plenković jučer je hvalio svoju bivšu potpredsjednicu Vlade za gospodarstvo koja je, kako tvrdi Plenković, spasila Agrokor od bankrota i spriječila gubitak 40.000 radnih mjesta.

Ali kako se model spašavanja Agrokora nije svidio oporbi, premijer je Martinu Dalić otpustio, a a njezin posao sad obavljaju ministri Darko Horvat i Tomislav Ćorić.

Martina Dalić obavlja honorarni posao za Svjetsku banku i još neka hrvatska poduzeća.

Premijer ju često spominje i hvali, ali, kako kaže Dalić, razgovora o njenom angažmanu na izborima nije bilo.

- Kriza koja upravo nastaje, ne bih se priklonila mišljenjima da će do biti jako brzo i jako kratko, nešto što će proći za mjesec, dva. Radi se o krizi koja je pogodila cijeli svijet, sve zemlje, to nije financijska kriza i procjene pokazuju da ovaj pad u ovoj godini između devet i 10 posto, očekivanom rastom u idućoj godini neće biti nadoknađen. Tu smo već u 2022., a to tkivo krize, ono nastaje iz različitih smjerova. Ono o čemu se kod nas puno govori, a to je turizam, to je samo dio priče. Drugi dio je izvoz, inudstrija, naši trgovinski partneri Italija, Njemačka, Slovenija, i oni su u krizi, to će se preliti na našu industriju. A sjećamo se da nas je iz duboke recesije izvukao upravo izvoz, rekla je Dalić.