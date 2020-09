Sa 17 godina uključila se u obranu Hrvatske, sada se bori za krov nad glavom

Imala je svega 17 godina kada se Sandra Topić (47), inače rođena Vinkovčanka, kao pripadnica HOS-a, uključila u obranu Hrvatske. Danas, 29 godina kasnije Topić je žena s nizom zdravstvenih dijagnoza, dijagnosticiranim PTSP-om, majka je petero djece ali i roditelj koji nema riješeno stambeno pitanje za svoju obitelj.

Naime, Sandra Topić, njen suprug Mario i petero djece žive u iznajmljenoj kući u Novim Jankovcima, nedaleko od Vinkovaca, iz koje moraju izaći u idućih nekoliko dana. U međuvremenu su predali zahtjev za dodjelu državnoga stana ali i tu su za sada bez rezultata. Prošle godine nisu došli na red, a ove godine su 34. na listi.

- Najgore nam je što ne znamo ništa, a taj dan je sve bliži. Imamo dvoje učenika među djecom pa ne znamo niti u koju školu ih upisati. U biti ne znamo ništa. Kome god da se obratim nailazim na zid i dobivamo odgovore tipa kako smo mi prioritet i slično ali se ništa ne radi po tom pitanju. Pisala sam na bezbroj adresa i opet ništa. Dobijemo od nekih jednokratnih 1000 ili 2000 kuna i misle da su s tim riješili naš problem, ali nisu. Nama treba krov nad glavom i samo to tražimo - kaže Topić.

Pojašnjava i kako su joj djeca uzrasta od jedne do 26 godina. Među njima je i djevojčica koja je invalid trećeg stupnja oštećenja zdravlja i kojoj je neophodan asistent u nastavi. Malena svaki mjesec mora u Zagreb na kontrolu. Ona kreće za nekoliko dana u prvi razred osnovne škole. Žive od 2.300 kuna porodiljne naknade i 2.700 kuna uvećanoga dječjeg doplatka. Topić ne može ostvariti pravo na vojnu mirovinu dok ne dobije stalni postotak. Kako moraju platiti najam, a normalno i račune, kažu kako im ne ostane novca za normalan život. Ipak, najveći problem je krov nad glavom koji im je upitan.

- Ako ne dobijemo nekakav stan ili kuću od države ne znam što ćemo. Pokupiti ću djecu i s njima doći pred ministarstvo u Zagreb pa neka nađu rješenje. Ili treba da budem još jedna u nizu koja je počinila samoubojstvo kako bi djeca mogla ostvariti nešto što im pripada. Mi ne tražimo ništa na poklon ili besplatno. Plaćat ćemo svoje račune. Očekujem samo da netko ima malo razumijevanja i da me netko čuje, a ne daje samo nekakvu načelnu podršku dok onih konkretnih poteza nema. To je žalosno i mislim kako to nisam zaslužila. Što je najgore svi znamo da je masa praznih stanova, zaključila je Topić.