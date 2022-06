Da bi se razumjelo Splićane, one od kolina i one s vlaškim i bodulskim korijenima, najprije treba shvatiti pilu naopako

Prije 53 godine ležao sam par mjeseci u splitskoj Staroj bolnici, soba broj četiri u prizemlju istočnog krila. Broj sobe je važan, jer je u to vrijeme upravo o njoj izišao članak u Slobodnoj Dalmaciji pod naslovom "Vedra soba broj četiri"; zapravo o četvorici pacijenata koja su u toj sobi ležala. No za ovaj esej bitan je samo jedan od njih, i to Adolf Čekada, a uz njega i ja, ali samo kao "svjedok vremena i događanja".

Povod članku bila je proslava 94. rođendana pacijenta i mog cimera Adolfa Čekade, u kojemu novinar Sergej Šelamov između ostalog piše: "Kao najstariji, barba Čekada je do kasno u noć znao prenositi svoja sjećanja s kraja prošlog (devetnaestog!) i početka ovog stoljeća. On, koji u Splitu nema više živih vršnjaka, pričao je o svojim davno umrlim suvremenicima pjesniku Rikardu Kataliniću Jeretovu i književniku Tresiću Pavičiću, o Gaji Bulatu i bitkama s tolomašima, o kavani Trocoli i nekadašnjim splitskim boemima. Bilo je i nevjerice u to da li ga ostala trojica pomnjivo slušaju, nije li netko u međuvremenu zaspao. Stoga se ujutro polagao obavezan kolokvij o tome što je barba sinoć pričao. U bolnici je najstariji pacijent uopće obećao da će započeti pisati i pravu knjigu uspomena iz dana svoje mladosti…"

Po svemu onome što je nama ispričao, bila bi to doista debela knjiga o društvenom i političkom životu Splita i njega u njemu, o tome kako je radeći kao poštanski činovnik na brodu "Baron Gautsch" završio u moru nakon što je torpedirani brod počeo tonuti, pa do naznake mjesta u temeljima budećeg HNK u Splitu na koje su ubačene kovanice za sreću pri njegovu građenju. Bila su to vremena malog, ali urbanog Splita, kojemu je teatar trebao da može udomiti putujuće kazališne družine. U to vrijeme grad još nije imao vlastite glumce i pjevače, ali imao je publiku željnu kulturnih događanja. Samo kao usputnu napomenu, vrijednost opernog pjevača i danas se neformalno potvrđuje u Splitu. I danas HNK i veliki dio Splita zajedno dišu prepoznajući se jedno u drugome. S Hajdukom i drugim sportovima krenulo se gotovo dvadeset godina poslije teatra i tako stvorilo grad uravnotežen na tri oslonca: stasajuću ekonomiju, kulturu i sport. Iako još vrlo težački, Split je ipak bio urbana sredina, ne samo u Dioklecijanovoj palači i oko nje.

U vrijeme našeg bolničkog druženja o takvom Splitu pisao je knjigu Ivan Ivko Kovačić (uzlazni naglasak na slovu a). Da bi mu knjiga bila što bolja, sadržajnija i vjerodostojnija, svaki dan dolazio je u našu bolničku sobu na konzultacije s barba Adolfom Čekadom. Tako smo i mi drugi prisilni polaznici tečaja o splitskoj povijesti i kulturi življenja iz dana u dan bogatili svoja znanja o gradu koji smo izabrali za svoj. Ivko je bio četvrt stoljeća mlađi od Čekade, pa mu je netko kompetentan trebao potvrditi mnogo toga što je čuo. Imali su i profesionalnu bliskost, jer je i Ivko bio pošćer - poštar, a mnogi od njih, uz župnike, vodili su kronike svoga mista. Knjigu je objavio dvije godine poslije s naslovom "Suze i smij staroga Splita". U njoj su opisana brojna događanja kako ih se ne bi "zaudobilo" - zaboravilo, ne toliko važna za povijest grada koliko za opis duha življenja njegovih građana. Nije ta knjiga pisana s nostalgijom za "onim danima", nego kao svjedočanstvo sudionika tog vremena, sastavljeno ne samo od činjenica već i emocija. Naravno, kao što i njezin naslov kazuje, katkad s veseljem katkad s tugom, ali uvijek temperamentno i uz grozničavu potrebu za smijehom. Čak i na svoj račun, ako ne može na tuđi. Šale su u Splitu i danas brojne, često surove i gorke, ali ne da se nekome naudi, već samo dobro nasmije. Smijeh je odlična psihoterapija.

Ne znam koliko je Miljenko Smoje nalazio nadahnuće u sjećanjima Adolfa Čekade i zapisima Ivka Kovačića, ali u njegovu TV serijalu "Velo Misto" kao da su oživljene brojne priče ispričane tog proljeća 1969. u našoj bolesničkoj sobi broj četiri. Čak i njegovo legendarno "Naše malo misto" ima pošćera kao uvodničara u svaku emisiju, doslovno kao kroničara događanja koja nam se stavljaju na uvid. No, da bi se razumjelo Splićane, one od kolina i one s vlaškim i bračkim korijenima, najprije treba shvatiti pojam pile naopako. To znači da sve rečeno nije baš tako kako je rečeno, možda čak i suprotno.

Za razumjeti pilu naopako mora se znati kako iščitati poruku skrivenu u nekoj rečenici ili možda u jednoj jedinoj riječi. Kad se za nekoga kaže da je smišan, ne znači da je smiješan, već drag, simpatičan ili dopadljiv; ali možda i čudan, zahtjevan ili odbojan. U Splitu se živi kroz kontekst, a ne doslovni izričaj. Kad glumac Kapor rekne "ludega li grada", ne govori o gradu ludih ljudi, već drukčijih, posebnih, nepredvidivih, sposobnih da od ničega naprave čudo i obratno. Poput Gorana Ivaniševića. Splićani su ljudi s kojima se treba znati ponašati, imajući na umu ono što su braća Bruno i Mario Profaca u svojim duhovitim prepucavanjima znala reći: "Split ne voli ni prepotentne ni impotentne". No problem je u tome što se istodobno Splićani gnušaju prosjeka. Zato se stalno nešto grinta.

Znam da to nije lako razumjeti, ali ono što se voli ne treba posebno ni tumačiti. Pravi Splićani doista vole svoj grad, ne bi ga mijenjali ni za koji drugi, ali kao i u svakoj ljubavi onaj koji puno voli ima dojam da mu ta ljubav nije dovoljno uzvraćena. Obišao sam gotovo čitav svijet, ali od Splita stvarno nema boljeg mjesta za življenje. Zato i živim u njemu. Naravno, Splićani koji se ne miču iz grada ili odlaze u svijet samo radi skijanja i kupovine, to ne znaju, a statistike ih zanimaju isključivo selektivno. Ne bitno drukčije od svih Hrvata kad je Hrvatska u pitanju, samo što se to u Splitu malo intenzivnije iskazuje. Takav nam je temperament, mediteranski vruć i žestok, emocionalno impulzivan, pun isključivosti, ali i dobronamjeran; osim kad nekome treba napakostiti radi zabave. Ne samo da se veliki dio vremena živi na otvorenom, nego se na otvoreno iznose i nečije šporke stvari. "Ludi grad!", nije ga lako razumjeti, pa da se oko toga puno ne trudi, ljudima bude lakše definirati ga raznim stereotipima, najčešće potpuno pogrešnima.

Krajem osamdesetih novinar i publicist Darko Hudelist je u "Startu" objavio poduži napis o Splitu kao "vražjem otoku". Dvadesetak godina poslije priznao je kako je ta sintagma "bila čak i pomalo pogrešno shvaćena." Arhitekt Niko Armanda duhovito je definirao Split kao da je "selu utekao, a grada dosegnuo nije". Takva definicija temeljila se na vlastitu iskustvu nekada studentskog življenja u Pragu i poslije u Splitu, ali unutar toga skrivali su se i obračuni tadašnje splitske društvene elite. Naravno, sintagme se oslanjaju na percepcije, a one na ljude koji na njih utječu. Dobronamjernim nesplićanima Split je drag i kao grad i kao ljudi, a neki od njih življenje u Splitu doživljavaju čak nekom vrstom privilegije. U svom životu nisam doživio ozbiljnu ružnu riječ o Splićanima, a pogotovo o Splitu, naprotiv, ljudi su češće na neki način pokazivali simpatiju prema toj našoj katkad čak nametljivoj "posebitosti" bogatoj humorom. Ne bih se htio hvaliti, ali i u Zagrebu sam uvijek dočekivan s veseljem.

Rekao bih da poticaji za neku negativnu percepciju o Splitu više dolaze iz samoga grada. Ima ljudi koji se u Splitu osjećaju nekako "zarobljeni", misleći da zaslužuju nešto više. Da bi se izdigli iznad sredine u kojoj su "prisiljeni" obitavati, o svom okruženju često govore u negativnom kontekstu. Nezadovoljnici brontulavaju - zanovijetaju, ali kako bez Splita ne mogu, u njemu i ostaju. Velika količina medijskog štiva koje piše o, uvjetno rečeno, raznoj splitskoj društvenoj patologiji, napisana je splitskim perima. Katkad posve duhovito, katkad cinično, ali gotovo uvijek samodopadljivo. Dakako, mnogi tekstovi su i po mojem mišljenju kritički opravdani, ali rijetko koji nudi bolju alternativu. Neki su Splićani ipak zamijenili Split Zagrebom, jer hrvatska metropola objektivno pruža veće šanse za raznorazna ostvarenja. Tako su se primjerice Igorom Mandićem, Tonkom Maroevićem, Zvonimirom Mrkonjićem, Petrom Selemom i Igorom Zidićem arome splitskog dijela Mediterana osjetile i na nacionalnoj razini.

Kad bi trebalo Split poistovjetiti s nekim periodom povijesti, mislim da bi najbliskije vrijeme bilo ono renesanse. Splićani se još odupiru toj tehnološkoj usmjerenosti samo u jednom smjeru djelovanja. Brojni među nama afirmiraju se na brojnim kreativnim i uopće djelatnim poljima, poput Ivana Martinca. Po zvanju je bio samo arhitekt, ali po zanimanju marljiv kroničar splitskog društvenog života, dobar dizajner i iznad svega uspješan filmski režiser i afirmirani pjesnik. Možda kao neko genetsko nasljeđe Marka Marulića, Splitom se literarno bave mnogi, pa se već može govoriti o nastajanju neke književne "splićanistike".

O Splitu su s velikom ljubavlju i razumijevanjem njegova duha pisali Frano Baras, Ivan J. Bošković, Anatolij Kudrjavcev i teško nabrojivi mnogi drugi. Fakti su povijesna kategorija, duh je ono što se stvarno živi. O karakteristikama i važnosti splitskog duha Mediterana pisao je i moj kolega Edo Šegvić. I Vlaji, zvani i Morlaci, i Bračani, kao identifikacija svih otočana, dio su splitskog povijesnog kolorita, ali za razliku od nekada, današnji Vlaji kao da se žele nametnuti gradu, umjesto s njime se poistovjetiti. To je jedna od važnijih odrednica splitske današnjice, koju se značajno osjeća i u govoru, posebno u naglascima nekih riječi. Split ima potrebu povrata na ono nekada prepoznatljivo kao građansko, ali suvremeni način života, korumpiran raspoloživim novim tehnologijama, ono građansko nadomješta globalnim. Ne samo u Splitu.

Zbog toga su ljudi skloni nostalgiji za prošlim vremenima, misleći da je nekada bilo bolje. U stvari, sad već prisiljeni na tehnologijom stvoren virtualni svijet, oni zamjenjuju virtualnim predodžbama prošlo u svojoj glavi. I Kovačićeve "Suze i smij staroga Splita" nisu samo zabilježeni fakti, već i memorija na tobožnji pravi izvorni Split koji na ovoj vremenskoj distanci djeluje dopadljivije od današnjice. Kao da tih godina s kraja 18. i početka 19. stoljeća nije bilo gladi, smrada fonje u luci i šporkice po gradu zbog škovaca i konjskog izmeta. Moj nono i nona morali su poput mnogih trbuhom za kruhom do Amerike. No nostalgija pamti samo ono što je Ivo Tijardović svojim operetama ispričao, pa uz "O kućo mala" svi budemo nekako sretniji. Sutra će vjerojatno biti isto, premda se nitko više ne sjeća vremena o kojem pričaju "Mala Floramye" i "Splitski akvarel". E, di su ta vrimena!?

Stjecajem okolnosti sutra se u Splitu održavaju izvanredni izbori za gradsku upravu i vijeće. Danas je izborna šutnja, pa i da hoću ne smijem ovaj tekst koristiti na politički neprimjeren način zalažući se za nekog od kandidata. No ipak imam pravo nešto poželjeti pamteći neke gradonačelnike iz splitske povijesti. Nakon Antonija Bajamontija, uspješnog "autonomaškog" gradonačelnika Splita, za ona vremena hrvatskog nacionalnog osvješćivanja dr. Dujam Rendić-Miočević bio je izuzetno važan kao prvi narodnjački gradonačelnik. Njegov sljednik Gajo Bulat ostavio je za sobom tragove i danas u funkciji društvenog života Splita.

Smoje, uvijek na strani "običnih pučana" i glende - zabave, u "Velom mistu" afirmirao je slikovitog Vicka Mihaljevića - dotura Vicu, prijatelja siromaha i redikula, najneobičnijeg među svim splitskim gradonačelnicima, za čijeg mandata je osnovan Hajduk. Da u vrijeme prošle države gradonačelnik Splita nije bio Jakša Miličić, možda ne bi bilo ni Mediteranskih igara u Splitu i svega onoga što je tim povodom sagrađeno i bez čega danas grad ne bi mogao. Gradonačelnik Nikola Grabić okupao se u gradskoj luci dokazujući kako ju je novim kanalizacijskim sustavom oslobodio fekalija. Sutra ćemo birati neku novu novu gradsku vlast. Naizgled kao "popravni" za one koji su napustili vlast, a sada bi je opet htjeli, ili za birače da ponovno polažu ispit odgovornosti i pameti u glavu. Nije lako izabrati dobrog gradonačelnika, ali nije lako ni biti gradonačelnik. Kao građani svi mislimo da nam se mora udovoljavati, dati nam sve što tražimo, ali pri tome bez ikakvih naših obveza prema gradu. Meni je važno da odabrani gradonačelnik vrati samopoštovanje građanima Splita i da misli o dignitetu grada.

Da vrati respekt prema gradu, koji nije samo grad pod Marjanom i Dioklecijanov grad, već urbana sredina puna raznovrsnog potencijala kojeg treba iskoristiti za njegov razvoj. Ne temelji se slikovitost Splita na redikulima, koliko god da ih je u povijesti grada bilo, a pogotovo ne na skandalima i medijski atraktivnim nečijim ispadima. Split nije Torcida, premda ona jest dio Splita. No ona Torcida koja prva priskače u nevoljama, pravi na stadionima i oko njih prekrasne scenografije (koje zovu koreografije), a ne onaj njen dio koji pravi nerede. Slikovitost Splita čini štošta drugo, što ga pravi poželjnim za življenje. A kamoli da mi se netko ruga što sam iz Splita. No gradu treba red, kao i cijeloj državi u svemu. Splitu treba sinergija dobrih ideja i namjera, isto kao i Hrvatskoj u cjelini. Da najprije vidimo u čemu se slažemo, pa možda nećemo ni doći do točke razmimoilaženja.

Treba nam uključivost, a ne isključivost. Za početak od Sveučilišta u Splitu kao već postojećeg resursa ne samo znanja i poduzetništva, već i moguće demografske obnove grada. I shvaćanje da Split nije samo administrativni prostor koji se tim imenom zove, već i onaj koji nadilazi veličinu Splitsko-dalmatinske županije. No ne smijem vam reći za kojeg kandidata vjerujem da bi mogao najbolje zadovoljiti moja htijenja. Ali ja nisam kandidat... •