Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OSOBA TJEDNA

Čudo neviđeno: Ovaj je Mađar ujedinio premijera i predsjednika

Zajednička konferencija Plenkovića i Milanovića, premijer objavio kako će izgledati nova vlada
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
04.10.2025.
u 19:24

Nije tajna da Viktor Orbán u svom uredu ima kartu velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske

Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje u Mađarsku, no vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate smanjenja cijena režija. Izjava je to Pétera Szijjártóa, mađarskog ministra vanjskih poslova, koja je protresla hrvatsku političku scenu i dovela do čuda neviđenog – reakcije i osuda i iz Banskih dvora i s Pantovčaka. Premijer i predsjednik, svaki na svoj način, poručili su Mađarima da se primire.

I dok predsjednikova reakcija ne čudi, jer on u pravilu voli reći popu pop, a bobu bob, premijerova oštrina pomalo je iznenađujuća. Jer do sada nije reagirao na otvorene i sve učestalije mađarske pretenzije na hrvatski teritorij. Nije tajna da Viktor Orbán u svom uredu ima kartu velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske. Premijeru to nije smetalo, no priča oko nafte i optužbi za ratno profiterstvo ga je naljutila. Valjda zbog Ine, koju je, ima 10 godina, obećao vratiti u hrvatske ruke, a ona je i dalje MOL-ova. Odnosno mađarska...

FOTO Švicarska garda ima novu uniformu: Pogledajte kako izgleda, nosit će je u posebnim prigodama
Zajednička konferencija Plenkovića i Milanovića, premijer objavio kako će izgledati nova vlada
1/10
Ključne riječi
Mađarska Péter Szijjártó

Komentara 7

Pogledaj Sve
AN
anthropos
20:06 04.10.2025.

plenkovic kako vjetar puše i odakle se novci obećavaju

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
19:55 04.10.2025.

Koristim hpb,pijem starocesko pivo hr osječke pivovare.. nisam do nedugo znao da ni karlovacko,niti zuja vise nisu hr pivovare

GR
Grr
19:47 04.10.2025.

Da nije bilo Mađara ranih 90ih mi bi umrli od gladi.Hranila nas Nagykanizsa i Budimpešta.Jefino im nemrem oprostiti one race što smo morali bacizi da nas puste nazad u Hrvatsku.Kamo li sreće da nisu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još