Čudo neviđeno: Ovaj je Mađar ujedinio premijera i predsjednika

Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje u Mađarsku, no vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate smanjenja cijena režija. Izjava je to Pétera Szijjártóa, mađarskog ministra vanjskih poslova, koja je protresla hrvatsku političku scenu i dovela do čuda neviđenog – reakcije i osuda i iz Banskih dvora i s Pantovčaka. Premijer i predsjednik, svaki na svoj način, poručili su Mađarima da se primire.

I dok predsjednikova reakcija ne čudi, jer on u pravilu voli reći popu pop, a bobu bob, premijerova oštrina pomalo je iznenađujuća. Jer do sada nije reagirao na otvorene i sve učestalije mađarske pretenzije na hrvatski teritorij. Nije tajna da Viktor Orbán u svom uredu ima kartu velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske. Premijeru to nije smetalo, no priča oko nafte i optužbi za ratno profiterstvo ga je naljutila. Valjda zbog Ine, koju je, ima 10 godina, obećao vratiti u hrvatske ruke, a ona je i dalje MOL-ova. Odnosno mađarska...