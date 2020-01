Croatia Airlines planira uvesti nove linije za Sofiju i Podgoricu

Croatia Airlines u ovogodišnjem ljetnom redu letenja planira uvesti najmanje dvije nove redovne linije. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o izravnim letovima iz Zagreba za glavne gradove Bugarske i Crne Gore Sofiju i Podgoricu.

A razmatra se i mogućnost uvođenja zračne veze i između Zagreba i glavnog albanskog grada Tirane. U hrvatskoj nacionalnoj aviokompaniji potvrdili su nam da im je širenje mreže odredišta u planu za ovu godinu, no nisu nam službeno potvrdili o kojim se točno destinacijama radi.

U Croatia Airlinesu kažu da im je sukladno planu proširenja mreže letova u planu i povećanje kapaciteta flote, no sve to, napominju, ovisi o ishodu procesa pronalaska strateškog partnera koji je trenutno u tijeku.

Hrvatski avioprijevoznik prošle godine nije uveo ni jednu novu liniju, no zato je u prethodne tri godine svoju mrežu letova proširio za ukupno 12 novih destinacija. Tako su 2018. uvedene nove linije iz Zagreba za Dublin i Mostar te iz Splita za Kopenhagen i iz Dubrovnika za München.

Tijekom 2016. i 2017. uvedeno je pak osam novih linija iz Zagreba, i to za Stockholm, Oslo, Helsinki, Bukurešt, Lisabon, Milano, Prag i Sankt Peterburg. Za to se pak morao povećati i kapacitet flote Croatia Airlinesa koju čini ukupno 12 zrakoplova, i to dva Airbusa 320, četiri Airbusa 319 i šest Dasheva 8 – Q400 pa su za ljetnog reda letenja zadnjih godina od španjolskog Air Nostruma unajmljivana dva zrakoplova Bombardier CRJ1000.

Za prošlogodišnje ljetne sezone zrakoplovi hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika izravno su letjeli u 38 odredišta, od čega 30 međunarodnih i osam domaćih, a pritom su povezivali Hrvatsku s 24 europske države.

Tijekom zimskog razdoblja zrakoplovi Croatia Airlinesa izravno pak povezuju Hrvatsku s 15 europskih odredišta, a zrakoplovi tvrtke lete i u pet hrvatskih zračnih luka.

Nove linije Croatia Airlinesa bi trebale biti sezonske i krenuti najkasnije u svibnju ove godine, a prije toga bi se trebali unajmiti dodatni zrakoplovi kako bi se ti letovi mogli ubaciti u rezervacijski sustav.

A do polovice ove godine trebao bi biti dovršen proces pronalaska strateškog partnera za što su angažirani financijski savjetnici, koji bi trebali izraditi i predložiti model dokapitalizacije hrvatskog nacionalnog prijevoznika. Zasad su neobvezujuće ponude, odnosno načelni interes za Croatia Airlines iskazali samo grčki Aegean Airlines i već spomenuti Air Nostrum.

No jedna od mogućnosti koju su savjetnici razmatrali jest i da se hrvatski avioprijevoznik dokapitalizira stvaranjem holdinga sa šest hrvatskih zračnih luka ili da mirovinski fondovi preuzmu Croatia Airlines i tih šest aerodroma. Treća je opcije bila pak da mirovinci uz gubitašku aviokompaniju preuzmu i profitabilni lanac marina ACI.