Crnogorski novinar Jovo Martinović dobio godinu zatvora: Uhićen na novinarskom zadatku

Viši sud u Podgorici osudio je u četvrtak crnogorskog istraživačkog novinara Jovu Martinovića, koji tvrdi da je uhićen na novinarskom zadatku, na godinu zatvora zbog posredovanja u krijumčarenju narkotika, dok je oslobođen optužbe za stvaranje kriminalne organizacije.

Martinović, koji je od uhićenja 2015. godine tvrdio da je bio na novinarskom zadatku, ranijom presudom istog suda iz siječnja 2019. godine bio je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i pol, koju je ukinuo Prizivnii sud zbog nedostaka dokaza i slučaj vratio na ponovno suđenje.

Marinović je nakon uhićenja u pritvoru proveo 15 mjeseci, pa se smatra da je kaznu izdržao.

Nakon današnjeg izricanja presude, Martinović je kazao da je ovakva odluka za njega očekivana, jer je sud tijekom čitavog postupka odbijao da uzme u obzir sve dokaze koji su njemu išli u prilog, pa i najbitnije da je tog dana bio na novinarskom zadatku što su potvrdili saslušani svjedoci, ali i svjedok suradnik u ovom predmetu.

„Ovo je truli kompromis. Oslobodili su me za članstvo u kriminalnoj organizaciji, ali su me osudili za posredovanje u narkoticima. Dali su mi godinu dana zatvora. To je klasični kompromis da sebi sačuvaju obraz“, kazao je Martinović.

Reagirajući na presudu crnogorskog suda, međunarodna organizacija Reporteri bez granica (RSF) na svom twitter nalogu objavila je da su ovo “crni dan za slobodu medija u Europi”.

A black day for #pressfreedom in Europe! Investigative journalist #JovoMartinovic has been found guilty of mediation in drug trafficking by the High Court of #Montenegro. Again. Despite lack of evidence observed by the Court of Appeals in 2019. The sentence: 1 year in prison. pic.twitter.com/1aZrxFWMjh