Čović i Plenković za izmjenu Izbornog zakona BiH

Premijer Andrej Plenković i hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izrazili su u utorak očekivanje da će se provesti odluka Ustavnoga suda BiH i izmijeniti izborni zakon te zemlje kako bi tri naroda bila u potpunosti jednakopravna u izbornom procesu.

„Pokazujemo koliko želimo pomoći BiH, pomoći ravnopravnom položaju Hrvata kao konstitutivnoga naroda. Treba nastojati da se poštuje odluka Ustavnoga suda BiH uoči konačnog dogovora o Izbornom zakonu i izborima koji će se ove godine održati u listopadu“, rekao je Plenković nakon susreta s hrvatskim članom Predsjedništva BiH.



Dodao je da bi se time osiguralo da BiH postane funkcionalna te nastavi na putu europskih integracija posebice nakon dostavljanja odgovora na upitnik Europske komisije. Po njegovim riječima, Hrvatska najsnažnije zagovara europsku perspektivu jugoistoka Europe, a napose Bosne i Hercegovine. Plenković je izrazio zadovoljstvo što je sinoć na radnoj večeri, ali i danas na otvaranju Sajma gospodarstva u Mostaru, bio premijer Bugarske Bojko Borisov, koji trenutačno predsjeda Europskim vijećem.



„Hrvatska želi da se ubrza ritam približavanja BiH i drugih susjednih zemalja Europskoj uniji. To smo i glas na Europskom vijeću i drugim tijelima koji će biti odvjetnik daljeg proširenja. Ta poruka je posebno važna. S tom perspektivom gledamo i na naše predsjedavanje 2020.“, istaknuo je hrvatski premijer.



Hrvatski član Predsjedništva BiH istaknuo je kako je ostalo jako malo vremena za izmjene Izbornog zakona BiH dok Središnje izborno povjerenstvo (SIP) početkom svibnja raspiše opće izbore predviđene za listopad ove godine. Po njemu je ključno osigurati da hrvatske predstavnike u vlasti ne biraju brojniji narodi.

„Mi radimo na tome da se on (Izborni zakon) donese po modelu odluke Ustavnog suda da osiguramo legitimno predstavljanje tri konstitutivna naroda na svim administrativnim razinama vlasti. Je li to realno u sljedećih 20 dana vidjet ćemo. Rješenja postoje. Bude li političke volje to će se dogoditi“, rekao je Čović. Kazao je također kako hrvatski politički predstavnici u BiH najsnažnije rade kako bi "održali BiH kao cjelovitu državu, kao domovinu i hrvatskog naroda".

"Mislim da smo ključni čimbenik opstojnosti ovakve BiH. S druge strane, mi mislimo da je jedino njezin euroatlanski put budućnost BiH. U tome imamo ogromnu pomoć predsjednika Plenkovića", rekao je Čović.

Upitan zašto na Gospodarskom sajmu, kao ni sinoć na večeri, nije bilo predstavnika Bošnjaka, Čović je rekao kako se očito radi od predizbornoj kampanji te da je dolazak otkazao predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

„Imam osjećaj da se time šalje jasna poruka kada je bilo i okupljanje bošnjačkih stranaka prošloga tjedna o Izbornom zakonu. I SDS, SDP, DF i SBB kao bošnjačke stranke slale su usuglašeno stajalište oko izbornog zakona koji je naprihvatljiv. Jednako tako je i danas. Ali to je dio ambijenta koji je već zahvatila predizborna aktivnost“, rekao je Čović.