Otkrivamo novi trend među Hrvatima: 'Oni su mi omiljeno mjesto za kupnju hrane. Cijene su smiješne'

Visoke cijene namirnica brojne Hrvate natjerale su preko granice, pa smo već neko vrijeme svjedoci punih parkirališta ispred trgovačkih centara u Sloveniji, ali i u nekad omiljenu šoping meku Trst, koja opet postaje top mjesto za kupovinu. A, kako nam je otkrio čitatelj, on je oduševljen njemačkim Amazonom, pa mu je to postalo omiljeno mjesto za kupnju namirnica.

"Njemački Amazon isporučuje kod nas i hranu. Ako naručite više od 50 eura, poštarina je besplatna. Meni su dva paketa puna hrane stigla za tjedan dana na vrata preko dostavne službe. Recimo 5 konzervi tune su 5.89 eura, a kod nas su više od 2 eura, vrhunski currywurst s krumpirom i paprikom je 3.20 eura. Ima i slatkiša i svega, a sve naravno povoljnije nego kod nas. Zadovoljan sam hranom", kazao je naš čitatelj.

"Recimo jučer sam ručao ovaj currywurst. Vrh je, sve je tu kobasice, paprike i krumpir. Texas ima 800 grama, to su dvije porcije, a cijena je 3.19 eura", dodao je naš čitatelj. Dodao je da je išao i preko granice u šoping. Oduševljen je kupovinom u susjednoj Sloveniji. "Bio sam u Brežicama. Blagodat EU je da hranu možemo prevesti preko granice i ništa ne plaćamo. Donio sam svega za 110 eura, a ovdje bi me sve to koštalo više od 200 eura", kazao je.

Naš sugovornik kaže i da je čuo da su i u Grazu cijene povoljnije, pa mu je to, naglašava, njegova nova šoping destinacija.

VIDEO: Brojni Hrvati pohrlili su u kupovinu kod susjeda Slovenaca