Čin koji je nasmijao ljude diljem svijeta: Rezervirali mjesta u vlaku tako što su ostavili kruh na sjedalima

Ostavljanje ručnika na plaži u svrhu rezervacije vlastitog mjesta na plaži pojava je koju često viđamo tijekom ljetnih mjeseci. No jeste li ikada vidjeli da ljudi rezerviraju svoja mjesta u vlakovima?

Naime, u Chicagu se ovih dana netko dosjetio domišljatog načina za rezervaciju vlastitog mjesta kada su putnici uočili snopove kruha na 4 različita mjesta. Ovaj duhoviti pothvat izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i tako postao viralni hit.

'Tko bi potratio ovoliko dobrih ugljikohidrata?'- zapitao se jedan od korisnika.

Did anyone forget their +30 baguettes on the train pic.twitter.com/mGD7M8B1Kv