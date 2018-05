Čiji je antifašizam u Mostaru?

Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i na poznatom nacionalnom spomeniku antifašističke borbe Partizanskom spomen-obilježju u Mostaru. Ali bez predstavnika hrvatskih političkih stranaka i lokalnih vlasti, prenosi Deutsche Welle.

Mostarski profesor i akademik Slavo Kukić član je 'Mostarskog kruga', udruženja koje je zajedno sa Centrom za mir i multietničku suradnju među inicijatorima obnove Partizanskog groblja. Na pitanje jesu li Bošnjaci monopolizirali Partizansko groblje, postavlja zanimljivo protupitanje.

- To što dio Mostaraca, u pravilu Bošnjaci, taj dan obilježava i to baš na Partizanskom groblju, a dio, u pravilu Hrvati, od tog spomenika bježe k'o đavao od krštene duše, podatak je koji za mostarske Hrvate, neka mi oproste, nije ni malo afirmativan. Možda je najispravnije postaviti pitanje zbog čega ja ili mi, to ne činimo?' pita Kukić.

Njegov kolega sa Sveučilišta Mostar, prof.dr. Mile Lasić kaže izravno kako je 'upravo Partizansko groblje idealan toponim za manipulaciju Mostarom u kojem su tobože njegovi građani podijeljeni na antifašiste i fašiste'.