ODGOVORIO NA PROZIVKE

Plenković: Milanović je patološki lažljivac. Moji roditelji su kupili stan, nije im ga nitko dao

Andrej Plenković osvrnuo se i na Dan državnosti za kojeg Milanović smatra da bi trebao biti 25. lipnja. "Hoće li on poštovati Dan državnosti ili ne, to više nije pitanje za nas, to je pitanje za hrvatske građane i hrvatske medije", rekao je premijer