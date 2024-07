Cijela Hrvatska pod meteoalarmom, za tri regije izdano upozorenje za opasno vrijeme: 'Mogući izraženiji pljuskovi i olujna bura'

Za srijedu, 24. srpnja, najavljeno je u unutrašnji promjenljivo vrijeme, ponegdje s kišom, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu većinom sunčano, ali ne i posve stabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove, osobito u Istri i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na Jadranu od 31 do 35 °C, prognoza je DHMZ.

Za cijelu Hrvatsku upaljen je i meteoalarm. U većini Hrvatske na snazi je žuto upozorenje, i to zbog grmljavinskog nevremena. "Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajno jak vjetar", upozorava DHMZ za zagrebačku regiju. Narančasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, na snazni je za tri regije, kninsku, splitsku i dubrovačku. Stanovnici Knina i okolice na oprezu moraju biti zbog grmljavinskog nevremena i iznimno visoke temperature, splitske regije zbog iznimno visoke temperature i vjetra, dok bi Dubrovčani mogli imati problema i s iznimno visokom temperaturom, gmljavinskim nevremenom, ali i olujnim udarom vjetra.

Detaljniju prognozu za HRT je napisao mr. sc. Dragoslav Dragojlović. "U srijedu na istoku Hrvatske promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20 °C, a najviša dnevna između 27 i 30 °C. Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će kiša padati već u noći i prijepodne. Poslijepodne će biti i sunčanih razdoblja, ali i dalje uz mogućnost lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.



Na sjevernom Jadranu uglavnom suho te djelomice sunčano, a i sunčanije. U gorskim krajevima promjenjivo, mjestimice s kišom, većinom u prvom dijelu dana. Ujutro će uz obalu puhati umjerena do jaka bura, koja će oslabjeti, a navečer ponovo pojačati na jaku do olujnu. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17 °C, uz obalu između 21 i 24 °C. Najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru između 30 i 32 °C", piše Dragojlović.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. U njezinoj unutrašnjosti, uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Poslijepodne će zapuhati umjerena bura, koja će jačati pa će navečer i u noći biti jaka i olujna. More umjereno valovito i valovito. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 31 do 35 °C. Podjednako vruće bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice biti pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura."

"Od četvrtka u unutrašnjosti uglavnom suho te barem djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. Dnevna temperatura u postupnom porastu pa će uglavnom biti od 26 do 31 °C. Na Jadranu danju pretežno sunčano i vruće, uz tople noći. U četvrtak će puhati umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, koja će oslabjeti i od petka okrenuti na sjeverozapadni vjetar", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

