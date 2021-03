Churchillova slika Marrakecha prodana za 11,5 milijuna USD

O Winstonu Churchillu znamo svašta. Da je preuzeo krivnju za težak poraz kod Galipolja u Prvom svjetskom ratu, da je uspješno oživio svoju političku karijeru kada je preuzeo vodstvo države u najtežim danima, Drugom svjetskom ratu u kojem je i pobijedio, ali je nakon toga izgubio izbore. Njegova dva prsta za “victory” i cigara zaštitni su znak jednog razdoblja koje je heroje lako trošilo, ali ih i stvaralo, pogotovo one za povijest, upravo poput britanskog premijera. Međutim, Churchill je bio i slikar. Sa slikanjem se upoznao nakon poraza kod Galipolja nakon kojega je i smijenjen s mjesta prvog lorda admiraliteta.

Naslikao oko 500 slika

Riječ je o 1915. godini kada budući veliki državnik dvoji u kojem će smjeru krenuti njegova karijera, pa se povlači na ladanje u Sussex gdje često obitava i velik dio njegove obitelji. Ondje se zatekla i šogorica, Lady Gwendoline, koja slika. Churchill je pristao okušati se i tu nastaje njegov novi hobi, lijek protiv depresije s kojom se često borio, a što nije osobito čudno s obzirom na sve što je prošao. I čini se da nije bio toliko loš kao slikar, jer njegove su slike danas na cijeni. I zbog njegova velikog nasljeđa, jasno. No opet, teško je vjerovati da bi netko platio 11,5 milijuna dolara za njegovu sliku zalaska Sunca nad Marrakechom, “Tower od Koutoubia Mosque”, koliko je postigla na aukciji u londonskom Christie’su. Slika omiljenog Churchillova prizora, a jako je volio Maroko, vuče i nekoliko intrigantnih činjenica.

Prodala ju je, naime, Angelina Jolie koja ju je na poklon dobila 2011. od svojeg tadašnjeg muža Brada Pitta. Zatim, to je jedina slika koju je Churchill naslikao za vrijeme Drugog svjetskog rata. Bilo je to u siječnju 1943. godine za trajanja savezničke konferencije u Casablanci. Tom je prilikom Churchill nagovorio američkog predsjednika Franklina D. Roosevelta da mu se pridruži u promatranju čarobnog zalaska, koji je tom prilikom i naslikao, a onda mu je tu sliku i poklonio. Slika je do Pitta došla iz ruku Billa Raua, trgovca umjetninama, koji je ustvrdio da je Rooseveltov sin sliku prodao jednom filmašu 60-ih godina, a potom je nekako dospjela u New Orleans gdje je stajala u jednom obiteljskom ormaru gotovo pet desetljeća prije nego što je član obitelji kontaktirao s Rauom.

“Slika opisuje točan trenutak koji su dvojica svjetskih vođa podijelila dok su gledala prekrasan krajolik Marrakecha dok se Sunce spuštalo iza gorja Atlas, a saznanje da je Churchill tu sliku poklonio Rooseveltu dodatno me uzbudilo”, prenosi Rauove riječi CNN. Činjenica je da je kultni britanski premijer bio vrlo plodonosan kao umjetnik iako je slikati počeo kasno, s 40 godina.

Naslikao je čak 500 slika, vodenim i uljanim bojama, tako da postoji cijelo jedno tržište njegovih umjetnina. I izgleda da su sve vrednije, jer osim “Tower of Koutoubia Mosque”, još su dva njegova djela prije postigla ozbiljnu cijenu na aukcijama u Sotheby’su.

Posebna svjetlost Maroka

Omiljena mu tema, Marrakech, naslikan na “Scene at Marrakech” prodana je za 2,6 milijuna dolara, a “St Paul’s Churchyard” za 1,5 milijuna. Obje za gotovo trostruku vrijednost od najviše očekivane. Maroko je Churchill obožavao zbog posebne svjetlosti koja obasjava tu zemlju, pa je posvećivao posebnu pozornost tim slikama držeći da te prizore nitko ne slika tako kao on.

Slika prodana prije dva dana, a naslikana za susreta na vrhu nakon kojega je od nacističke Njemačke i Japana zatražena bezuvjetna predaja, sada je najskuplja dosad prodana Churchillova slika. S obzirom na simboliku, teško je vjerovati da će je neka i nadmašiti.