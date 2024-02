Četvero naših pisaca preporučuje što čitati na minusima

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Anđeli u Americi

Tony Kushner

Dramu “Anđeli u Americi” Tonyja Kushnera svakako treba čitati jer je književno iskustvo, remek-djelo i kanon kasnog dvadesetog stoljeća. Na otprilike 400 stranica, u dva dijela i nekih osam činova naguranih u jednu zimu 85./86., Kushner bilježi zaista jedinstven trenutak svijeta koji se raspada, epidemiju AIDS-a koja kreće u punom jeku, suvremenu apokalipsu. Bilješka je to o okrutnom svijetu u kojem se politička sila igra s ljudskim pravom na život u želji da jedna određena manjina što tiše umre. Jedan muškarac, iako na samrti, iako ostavljen (od ljubavnika i društva), još uvijek pronalazi snage za osobni prkos, malu intimnu revoluciju. "Anđeli u Americi" pričaju o ljudima koji se zateknu na ruševinama jednog raja i koji usprkos svakoj smrti traže još života.

Nitko ne govori o tome

Patricia Lockwood

Ljevak

Patricia Lockwood vjerojatno je jedna od najzanimljivijih suvremenih autorica. Nakon autobiografskog romana “Priestdaddy” objavljuje ovaj kratki roman koji govori o beskonačnom scrollu i našim opsesivnim mislima u permanentnom, nerijetko okrutnom dijalogu s internetom. Gusto ispisan, roman predstavlja suvremeni odgovor na roman struje svijesti iako je ta svijest kontinuirano oblikovana, usmjerena crnom kutijom koja upravlja našim žudnjama, našim tajnama i svakom našom sjenom. Čitanje romana je neobično iskustvo voajerskog prepoznavanja, a Patricia Lockwood piše beskompromisno iskreno, baš kao i sva, barem moja, Google pretraživanja u sitnim noćnim satima.

The Most of Nora Ephron

Nora Ephron

Nora Ephron duhovita je i pronicljiva scenaristica, redateljica, kolumnistica, novinarka i kuharica, ukratko genijalka. Ususret najdepresivnijem tjednu držim pored kreveta ovu knjigu njezinih sabranih djela da me podsjeti što je u životu važno: ljubav, humor, prijateljstvo, pokoje slomljeno srce i iznimno dobar objed. Njezine su zbirke prevedene na hrvatski, film "Julie i Julia" može se naći na Netflixu, a dokumentarac o njoj, “Everything is a Copy”, dostupan je na HBO-u.