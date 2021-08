Bivši varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok tijekom ljetovanja u Dalmaciji upoznao je svog dvojnika.

- Kad dvojnik iz Italije potegne do Dalmacije da bi me vidio (na HTV me zagledao i poželio upoznati). Nije da se hvalim, ali sam tanji i ljepši - napisao je Čehok na Facebooku i objavio fotku za uspomenu.

Njegova objava u kratkom je roku prikupila 600 reakcija.