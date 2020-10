Capak zaprijetio: Ako se ne bude poštivala nova mjera o nošenju maski uvest ćemo novčane kazne

Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak bio je gost večerašnjeg Dnevnika N1 televizije.

Bliži se sezona gripe. Capak je kazao je li ga strah: - Pa gledajte, tu je jedna zabrinutost nas epidemiologa i ostalih zdravstvenih radnika, vezana uz to da ovu jesen i zimu ulazimo s poprilično velikim brojkama. A kad nam dođu ostale respiratorne infekcije, njih će biti teško razlikovati od covida, što će biti jedan svojevrsni izazov za radnike i sustav, ali mi se pripremamo za to. Zašttine mjere koje provodimo vezane uz covid su zaštite i za gripu, kazao je Capak.

- Cjepivo se ovogodišnje naručilo u prvom mjesecu, tad još nismo znali za covid i naručili smo koliko smo maksimalno mislili da će nam trebati u odnosu na prošlu godinu. Tada smo naručili oko 360 tisuća doza, a ostalo nam je nešto i od prošle godine.

Ove godine smo naručili 460 tisuća doza, a veledrogerije su za ljekarne naručile 100 tisuća doza. Mi smo naknadno naručili još i imamo skoro 700 tisuća doza. Računamo da će to biti dovoljno. S obzirom na interes ove godine, može se dogoditi da ćemo to sve potrošiti. Pustili smo glas da smo zainteresirani za dodatne doze i ako bilo gdje pronađemo dodatne doze mi ćemo ih kupiti, kazao je Capak.

Podsjetio je da od novih mjera planiraju uvesti nošenje maske u zatvorenim prostorima.

- Stalno vidimo da se sve više ljudi pridržava mjera. Ono što još dodatno možemo napraviti su represivne mjere, za njih uvijek ima vremena, ali smatramo da je uvijek bolje ići edukacijom. Ali, uvijek ima vremena za represivne mjere, zakon dopušta, ovo nepridržavanje epidemioloških mjera se može kažnjavati novčano. Ako situacija eskalira, bit ćemo prisiljeni kažnjavati one koji se ne pridržavaju mjera, kazao je Capak i dodao: - U nekim zapadnoeuropskim zemljama je to normalno, mi do sada nismo. Ugostitelji traže da se češće i strože provodi nadzor u ugostiteljskim objektima jer ovima koji se pridržavaju mjera čini se da ovi koji se ne pridržavaju bolje prolaze pa smatraju da bi bilo bolje kad bi se češće provodio nadzor i kad bi se kažnjavali oni koji se ne pridržavaju mjera, izjavio je.

- Sve prognoze su nezahvalne. Prognozirao sam da će početkom 9. mjeseca brojke početi padati, kao što znate, to se i dogodilo. Međutim, sad opet imamo porast što je posljedica opuštanja građana, bilo je lijepo vrijeme, berbe grožđa, obiteljska okupljanja, a ljudi se nisu pridržavali mjera. Nadam se da će u sljedećih nekoliko dana brojke početi padati, rekao je Capak za N1.