Capak pozvao na navijanje uz epidemiološke mjere: 'Sve drugo vodi u probleme'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak pozvao je građane da navijaju za hrvatsku reprezentaciju na epidemiološki prihvatljiv način jer, kako kaže, sve drugo vodi u probleme i daljnje zatvaranje.

Za Dnevnik HTV-a osvrnuo se i na okupljanje u Zadru nakon utakmice i osvajanja naslova prvaka te ustvrdio kako je to jako loše.

- To je epidemiološki loše za naše zdravlje, a s druge strane se šalje loša slika u svijet oko toga da se takvi događaji mogu dogoditi i koja onda odbija one koji žele sigurno ljetovati i sačuvati svoje zdravlje, kazao je. Govoreći o digitalnim potvrdama, navodi kako ne smatra da one pridonose diskriminaciji.

- EU je donijela propis o digitalnoj potvrdi za lakši prelazak granice i u medicinske svrhe, dakle, da se lakše može kontrolirati je li netko cijepljen ili je prebolio COVID-19. Mi mislimo da će se to koristiti širom Europe za sigurna okupljanja, što smo mi isprobali unaprijed. Znate da je bilo probno poslovno okupljanje i probno vjenčanje, sve je završilo na siguran način. Smatramo da možemo tu digitalnu potvrdu koristiti i u te svrhe, to je dodatna stimulacija građanima da se cijepe i dobit će potvrdu na 210 dana s kojom će moći ići na događaje. U protivnom će imati potrebu ići na testiranje ili imati potvrdu o preboljenju, kazao je.

VIDEO Popuštaju se mjere: Kafići mogu raditi do ponoći, ukida se zabrana treniranja u zatvorenom...

Na pitanje razmišlja li se da se vrijeme rada ugostiteljskih objekata dodatno produži, ističe kako su za postupno popuštanje mjera i da je do ponoći sasvim dovoljno. Za vjenčanja kaže da nema ograničenja, a pretpostavlja da će tako biti i za koncerte ako se organiziraju na siguran način. O otvaranju noćnih klubova odluku, ističe, nisu donijeli.

Što se tiče cijepljenja, navodi kako je najviše ljudi cijepljeno u Zagrebu i Međimurskoj županiji. Prosjek za Hrvatsku je 40 posto.

- Imamo nekoliko županija koje imaju 31% ili 32%. To su Šibensko-kninska, Ličko-senjska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija. Kod njih je taj obuhvat nešto niži. Ali i ovaj prosjek Hrvatske je relativno dobra brojka i nadam se da ćemo postići naš cilj do kraja šestog mjeseca, ustvrdio je.