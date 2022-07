Cana je nestala iz dvorišta obiteljske kuće

U ranim jutarnjim satima iz dvorišta obiteljske kuću u Strmcu Bukevskom, okolica Velike Gorice, nestala je čivava Cana. Slabije vidi na jedno oko, neće prići baš svima, no doći će ako je pozovete imenom. Ima šest i pol godina, cijepljena je i čipirana. Vlasnici vjeruju da je uplašena, a s obzirom na to da je malena možda se negdje i sakrila, no sumnjaju i da ju je netko ukrao.

Obišli su vlasnici sva okolna mjesta, do sada je nisu pronašli. Ako ste negdje u blizini, u Strmcu, Ščitarjevu, Črnkovcu, Leknenom, ugledate li Canu, pomozite joj da se vrati kući, nazovite na 095/50-64-590 ili 095/55-22-380.