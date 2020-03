Čačić: Tražimo ovlasti za kontrolu pacijenata u samoizolaciji

Radimir Čačić, predsjednik stranke Reformisti, gostujući u studiju Večernjeg lista komentirao je situaciju oko koronavirusa u Hrvatskoj. Istaknuo je da će on kao varaždinski župan tražiti veće ovlasti u suzbijanju širenja zaraze koronavirusom - ukidanje skupova na kojima se okuplja iznad 100 ljudi te uvođenje mehanizma kontrole pacijenata u izolaciji.

- Zabrinut sam svakako. Niti sam dovoljno stručan da o tome prosuđujem, niti imam sve informacije, ali toliko koliko znam i koliko čujem ljude koje imaju puno više informacija pa time i više znanja da ima razloga za zabrinutost, ako Merkel izjavljuje da se očekuje mogućnost zaraze 60 do 80 posto populacije u Njemačkoj, sasvim je sigurno da ima razloga da se zabrinemo. Ima nekoliko očitih razloga. Jedan je zdravstveni. Ako dođe do snažnog širenja u okviru ove, u ovom trenutku druge najstarije populacije u Europi, a to je u ovom trenutku Hrvatska, opasnosti se eksponencijalno povećavaju jer to ide s godinama. Muški iznad 70 godina to je špica, tu sam ja, tako da ima razloga da se zabrinemo - kazao je Čačić dodajući da nije osobno zabrinut jer je tu važno i je li osoba "zdravstveno načeta".

- Naš zdravstveni sustav nije lošiji od drugih, ali i najbolji imaju svoje limite jer morate imati neku razinu opreme. Dakle, traže se, ako ništa drugo, respiratori. Broj respiratora, ako je došlo do eksplozije epidemije, ne odgovara potrebama. U ovom trenutku su nam limitirana i testiranja. Ne radimo ih zbog novca, nego zbog kapaciteta - upozorava Čačić. Stoga je, kaže, nužno raditi na povećanju svih potrebnih kapaciteta, što se uostalom i radi.

Najavio je i da će se kao župan založiti da županijski stožer dobije mehanizam kontrole osoba koje se nalaze u samoizolaciji.

- Tražimo ovlasti da odlučujemo o ukidanju skupova iznad 100 ljudi. Još jedna, rekao bih čak najvažnija stvar, ovlasti za kontrolu provođenja izolacije. Znamo da je kazneno djelo ako ljudi izlaze, neodgovorno nekoga zaraze. Kazne su zatvor, nekoliko godina zatvora, ali pustimo mi kazne kad je stvar gotova, ajmo prevenirati. Tražit ćemo ovlast da županijski stožer da kontrolni mehanizam da mi pratimo jesu li oni u izolaciji. U slučaju da nisu u izolaciji, onda represivni aparat uključimo. To nisu stvari s kojima se smije igrati. To će bitno pomoći - smatra Čačić.

Što misli kakve posljedice će ova pandemija imati na gospodarstvo, što se može očekivati na untarstranačkim izborima u HDZ-u, ali i na parlamentarnim izborima pogledajte u nastavku:

