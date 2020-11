Čačić najavio moguće oštrije mjere, pa i rad kafića do 20 sati

Imamo brojeve koji su ovog trenutka najviši u Europi. Znamo da to nije posljedica neodgovornog ponašanja građana Varaždinske, Međimurske županije i Krapinsko-zagorske županije jer ovdje je mentalitet i odnos prema propisima takav da ih ljudi poštuju. No, razina gospodarske aktivnosti, dinamika kretanja i klima dovode do toga da smo ovog trenutka na vrhu - rekao je varaždinski župan Radimir Čačić.

Postoje naznake da bi mogli polako ići prema zaustavljanju broja zaraženih, iako se i dalje povećava broj ljudi u bolnicama. No, ukoliko se nastavi rast broja zaraženih, zatražit će, rekao je, oštrije mjere jer nema drugog izlaza.

Jedna od njih bi mogla biti skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata sa sadašnjih 22 na 20 sati - Nadajmo se da do toga neće doći - rekao je.