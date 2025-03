Bučna i satirična ‘jank’ punk senzacija The Pill dolazi na INmusic festival

The Pill, ženski punk duo nevjerojatne energije s engleskog otoka Wight, predvode pjevačice i gitaristice Lily Hutchings i Lottie Massey, dok im se na bubnjevima priključuje Rufus Reader. Opisivane kao ‘udarac ispod pojasa (na dobar način)’, The Pill donosi ‘jank’ punk pjesme s puno stava i sirovog, nefiltriranog kaosa. Ovaj razigrani duo, od svojih početaka 2019. godine, ništa ne shvaća preozbiljno - majstorice su u pretvorbi neugodnih i apsurdnih životnih trenutaka u razuzdane himne kojima se direktno obraćaju publici, pozivaju na ples i zabavu. Njihov izuzetno hvaljen debi singl, ‘Bale of Hay’, žestoka je i duhovita grunge-pop pjesma o borbama života plavuša.

The Pill se pridružuje listi izvođača sedamnaestog izdanja INmusic festivala, koji će se održati na zagrebačkom jezeru Jarun od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Bend će nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire, a čiji je INmusic festival dugogodišnji partner.

Pozornice INmusic festivala dijelit će s već najavljenim velikanima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, The Streets, St. Vincent, Foster the People, Press Club, Kim Deal, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Yard Act, Sailor Honeymoon, uz mnoge druge.