Brutalna likvidacija milijunaša: Pronašli ga raskomadanog u stanu, kamere snimile ubojicu

Milijunaša Fahima Saleha (33) pronašli su u srijedu mrtvog u njegovu stanu u New Yorku. Naime, stravičan prizor zatekla je njegova sestra koja je bila zabrinuta jer joj se nije javljao.

Kada je ušla u stan, vidjela je da su njegovi glava i udovi odsječeni motornom pilom koja je i dalje bila uključena u struju. Prema prvim informacijama, svi dijelovi tijela stavljeni su u plastične vreće.

Navodno su kamere u zgradi snimile osumnjičenog s rukavicama, kapom i maskom kako ulazi u dizalo sa Salehom, piše CNN.

Saleh i osumnjičeni zajedno su otišli do njegova stana na sedmom katu, a kada su izišli iz lifta, napao ga je. Saleh je pao na pod, ali i dalje nije poznato je li ga je napadač upucao ili omamio. Zbog načina kako je organiziran napad, policija smatra da je riječ o profesionalnoj likvidaciji.

A young tech CEO's killing and dismemberment "looks like a professional job," a law enforcement official said. Fahim Saleh, 33, was followed into his luxury Manhattan condo by a man dressed all in black, according to the official. https://t.co/c3X4M2Pq4Z