Britanskih gostiju svake godine sve više, uskoro milijun dolazaka s Otoka

Kod nas se još uvijek odmara stotinjak tisuća turista, ali turistička industrija već uvelike gleda u 2026. Atmosferu će dodatno zahuktati skori sajmovi, pogotovo jedan od najznačajnijih u svijetu, World Travel Market, burza turizma koja se u Londonu održava početkom studenog. Kako, pak, Britanci dišu, jesu li im inflacija i poskupljenja okrnjili putne budžete i koliko im je Hrvatska u fokusu, djelomice se već može doznati. Broj Britanaca na odmoru kod nas zadnjih godina stalno raste, lani ih je bilo oko 830.000 turista, u plusu su i ove godine, a domaći turistički profesionalci za London se spremaju s ambicijom da posjeta iz Britanije poraste još koji postotak.

– Od početka godine bilježimo odlične brojke, 815.000 dolazaka i oko četiri milijuna noćenja britanskih gostiju, što je prema lani rast od jedan posto u dolascima i dva posto u noćenjima. Sve upućuje da u bližoj budućnosti možemo očekivati premašivanje brojke od 900.000 dolazaka, a realan cilj je u sljedeće tri-četiri godine dostizanje milijun dolazaka – otkriva direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. – Za britansko tržište iznimno je važno daljnje pozicioniranje Hrvatske kao aviodestinacije. Upravo će to biti i jedan od naših glavnih ciljeva u sklopu nadolazećeg WTM-a, gdje ćemo se susresti s brojnim i važnim partnerima kako bismo dosadašnje vrlo uspješne suradnje dodatno nadogradili, posebice u segmentu avioprijevoza – kaže Staničić.

Veliki putnici Britanci lani su bili na čak 94,6 milijuna putovanja u inozemstvu, mahom u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Što će nekima dogodine biti u fokusu, otkriva analiza turističke kompanije Explore, gdje uočavaju rast broja korisnika koji bukiraju putovanja dulja od osam dana za 19 posto. U Exploreu to tumače jasnom željom da se velika putovanja, nekad rezervirana za mirovinu, sada sve češće konzumiraju i usred karijere.

I dalje raste potražnja za putovanjima izvan glavne sezone te manje poznatim destinacijama i cikloturama, a jedan od trendova koji će obilježiti 2026. je i wellness koji nadilazi toplice i wellness centre. Sve više Britanaca takav odmor želi kombinirati s doživljajima vezanim uz domaće stanovništvo kako bi se na putovanju, zaključuju u Exploreu, osim osjećali odmorno i ukorijenjeno. U trendu su i putovanja vlakom, posebice Europom, a rezervacije u spomenutoj agenciji već za 41 posto nadmašuju broj otprije godinu dana. U usponu je i astroturizam, a Exploreove ture posvećene pomrčinama za 2026. već su praktički rasprodane. Jedan od trendova za 2026. su i putovanja s odraslom djecom, kao proslava važnih obiteljskih datuma i događaja. Dobar dio Britanaca ostat će vjeran i ranijim navikama, sunce – more odmoru, Mediteranu i, dakako, Hrvatskoj.

– Kome god ovdje kažete da ste iz Hrvatske, reakcija je pozitivna: divna, zemlja, blago vama i slično. I to ne govore samo Britanci koji su bili u Hrvatskoj, svi to kažu, a putuju praktički cijele godine. Ovih dana sestra jedne znanice ide na vjenčanje britanskog para u Dubrovnik – potvrđuje popularnost Hrvatske među Britancima hrvatska liječnica I. G., koja već deset godina živi u Londonu. – Istina je da je funta oslabjela, kad sam se doselila, bila je deset, a sad je sedam-osam kuna. Poskupljenja su stalna. Kilogram organske mljevene junetine koji je prije nepunu godinu dana bio devet funti, sad je 14,4 funte. Ali, ovdje stil života uključuje izlaske i putovanja i Britanci se toga neće odreći – smatra naša sugovornica.