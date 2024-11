Britanski šef MI6: 'Putin zvecka nuklearnim oružjem da pobudi strah, nedavno smo otkrili nešto zapanjujuće'

PODACI UREDA ZA STATISTIKU

'Obećana zemlja' za Hrvate pohvalila se rastom plaća: Ovo su sektori u kojima je natprosječan rast

Plaće su najviše porasle od siječnja do ožujka (plus 3,8 posto realno u odnosu na isto razdoblje lani) – rast je veći nego ikad od 2008. Od travnja do lipnja realne su plaće porasle 3,1 posto, navode njemački mediji