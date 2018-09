Brijao se tijekom vožnje vlakom, a sada je otkrio zbog čega je to učinio

U javnom prijevozu svašta možete vidjeti, a prije nekoliko dana internetom se proširila snimka muškarca koji se brijao u vlaku u New Jerseyju.

Snimka je prvotno objavljena na Twitteru i pregledana je više od 2,4 milijuna puta, no muškarac je sada otkrio zbog čega je to učinio.

Riječ je o 56-godišnjem Anthonyju Torresu koji se samo pokušao urediti nakon nekoliko dana provedenih u skloništu za beskućnike, piše The Guardian.

– Moj je život otišao kvragu. To je razlog zbog kojeg sam se brijao u vlaku – rekao je on.

Nakon objavljivanja snimke na internetu, dobio je razne nadimke poput 'majmun', 'životinja', 'odvratan' sve dok njegova priča nije izašla u javnost.

Kaže kako su ga uhvatili u ranjivom trenutku. Beskućnik je i vrijeme provodi u skloništu u New Yorku, a vlakom je putovao kako bi došao do brata u južnom New Jerseyju.

Sklonište je napustio, a nije se stigao otuširati niti obrijati pa je to učinio u vlaku kako bi uredno izgledao.

– Nisam želio reći da sam beskućnik da svi znaju. Zato sam se brijao – rekao je.