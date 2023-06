'Brdo nam se urušava u dvorište, a Vukovar nema za potporni zid?'

Vukovar je oduvijek poznat po svojim lesnim brdima koja gradu daju jednu posebnu vizuru na koju su građani ponosni. Međutim, građanima koji imaju obiteljske kuće u podnožju tih brda ona zadaju velike probleme radi urušavanja ili opasnosti od urušavanja koja je konstantna. U Vukovaru su se dosad više puta urušila ta lesna brda, a sanirana su na razne načine. Posljednji put, urušila su se u ulici Augusta Šenoe, kroz koju prolazi dio vukovarske obilaznice, uslijed ovotjedne obilne kiše koja je izazvala i poplave u nekim dijelovima grada.

Strah ih je izaći

– Čuli smo kada je nešto grunulo i odmah smo znali da se urušilo. U tim trenucima strah nas je i izaći jer ne znamo što se događa. Tako živimo već 15-ak godina – kaže nam Ljiljana Nikić koja ne krije da strahuje i stati blizu brda koje samo što se nije srušilo u dvorište.

Kada su izašli, vidjeli su da je u dvorište pao dio brda u podnožju Starog katoličkog groblja koje je u vlasništvu gradske tvrtke Komunalac. Ovaj put nije bilo oštećenja na kući, ali strahuju što će biti ako dođe do većeg urušavanja s obzirom na to da se u brdu vide brojne pukotine koje prijete. Nikić kaže kako je ujutro odmah nazvala Grad Vukovar i prijavila što se dogodilo da bi ubrzo došli komunalni redari, koji su fotografirali stanje, a onda i čelnici gradske tvrtke Komunalac. Svi oni mogli su se uvjeriti u to da je se dio brda, uz zid koji je izgradio stari vlasnik, već nagnuo i da se pojavila velika pukotina tako da je samo pitanje trenutka kada će i taj dio srušiti u dvorište.

– U petak će doći naši djelatnici koji će dijelove koji prijete urušavanjem ukloniti i odvesti. To je ono što možemo mi napraviti. Najbolje rješenje bi bilo izgradnja potpornog zida za što je potrebno vrijeme, ali i velik novac – rekli su iz Komunalca.

Komentirajući riječi nadležnih iz Komunalca, Nikić kaže da je zadovoljna, ali samo djelomično jer je svjesna da je to samo "gašenje požara". Problem ostaje.

– Jedino pravo rješenje bila bi izgradnja potpornog zida, ali od toga za sada nema ništa. Mi smo već u nekoliko navrata potpisivali peticiju i slali je gradu sa zahtjevom da se izgradi potporni zid, ali od toga nije bilo nikad ništa. Nismo bili prioritet iako se gradilo po Vukovaru. Bojimo se i što će se dogoditi kad oni sada uklone taj dio brda, odnosno hoće li povući i druge dijelove kako se događalo dosad. Nimalo ugodna situacija – žali se Nikić.

Brdo oštećuje kuće

O životu u podnožju brda koje se svako malo urušava, kaže da nikada mirno ne spavaju niti su ikada dozvoljavali djeci da se igraju u blizini brda. Nisu smjeli izgraditi ni garažu, šupu ili drvarnicu, koje su im potrebne, jer bi ih urušeni dijelovi brda oštetili ili uništili. Zbog urušavanja brda i na kući su imali razne štete. A susjedi je 2014. godine urušeni dio brda oštetio kuću i pomaknuo krovište, a nikad nije dobila naknadu štete.

– Imamo sve papire i dozvole za kuću, sve je legalizirano, plaćamo redovito račune te očekujemo da se riješi i taj problem. Hoće li to napraviti grad, županija ili država, nije nas briga. Samo želimo normalno živjeti – zaključila je Nikić.

