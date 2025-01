Branko Bačić: Kalmeta je inzistirao da se sve radi po zakonu, a taj film je trebao ovjekovječiti sve što smo napravili

Božidar Kalmeta je inzistirao da se sve radi po zakonu. U našem sektoru u to vrijeme mi smo dosta toga napravili pa smo to htjeli ovjekovječiti i ostaviti dokument vremena. Tako je nastao film "Prometna renesansa Hrvatske", koji nije naručen putem javne nabave, a kako je određena cijena i koja, ne znam, kao što ne znam ni zašto taj film nikada nije prikazan... U najkraćim crtama, to je ono najbitnije što je na zagrebačkom Županijskom sudu kazao Branko Bačić, HDZ-ov ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te potpredsjednik Vlade. A aktualni HDZ-ov ministar, zagrebački Županijski sud pohodio je zbog suđenja Božidaru Kalmeti, bivšem HDZ-ovom ministru iz Vlade Ive Sanadera. Kalmeti, koji se jedini od optuženika pojavio u sudnici, ponovo se sudi zbog afere HAC - Remorker, a osim njega još su optuženi i Zdravko Livaković, Milivoje Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura. USKOK tvrdi da je taj novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Prema navodima USKOK-a, Kalmeta je u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura dok je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske, koji kasnije nije nigdje prikazan. Kada je u studenom 2023. počelo ponovljeno suđenje, svi optuženici su zanijekali krivnju.

Bačića je kao svjedoka predložila Kalmetina obrana jer je on u inkriminirano vrijeme bio državni tajnik u Kalmetinom ministarstvu. Bačić je iskazivao i da je Nevenku Jurak, vlasnicu Fimi medije koja je u međuvremenu preminula, vidio jedan jedini put i to na sastanku u ministarstvu krajem 2007. kada se dogovaralo da Fimi medija napravi promotivni film u kojem bi se, kako je kazao, ovjekovječile, sve aktivnosti koje je su napravljene u tom mandatu. Po Bačiću, radilo se o povijesnim uspjesima jer je završena gradnja autoceste do Splita, obnovljena je flota Jadrolinije, gradile su se luke.... On je ispitivan i tijekom istrage i tijekom prvog suđenja, kada je iskazivao da je taj film rađen u izborne svrhe, što jučer nije kazao. Upitan da pojasni te razlike, kazao je da je moguće da se ranije - nespretno izrazio. Nije znao objasniti ni zašto naručeni i plaćeni film nikada nije prikazan, a kazao je i da o tome s Kalmetom nije razgovarao. - Ja sam taj film vidio kada je prikazan u ministarstvu, a na kolegijima se nakon isporuke film nije pričalo o njemu - kazao je Bačić.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>