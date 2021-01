Božinović: Očito je da povratak u normalan život neće biti sutra

Svi se nadamo da ćemo se početi vraćati u normalan život, ali očito je da se to neće dogoditi sutra – poručio je jučer na konferenciji za novinare ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. Iako se očekivalo da će možda najaviti popuštanje mjera, dogodilo se sasvim suprotno – članovi Stožera poručili su da će za to ključno biti opadanje brojki i povećanje procijepljenosti, a trenutačno je oboje dovedeno u pitanje zbog novih sojeva koronavirusa te manjka cjepiva.

– Zasad nismo dogovorili popuštanje mjera. Razgovori su u tijeku, a što se tiče dolaska novih sojeva koji se brže šire, naravno da je u tom slučaju opasnost za pogoršanje situacije veća i to će utjecati na našu odluku – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te objasnio kako je u Hrvatskoj zadnjih tjedan dana zabilježen pad novozaraženih od 20 posto u odnosu na tjedan ranije. No Božinović je istaknuo da, unatoč činjenici da su brojevi iz tjedna u tjedan sve bolji, oni i dalje nisu zanemarivi, a na odluku o popuštanju mjera sada utječe više faktora.

Ekonomska i socijalna cijena

– Usporena je dinamika cijepljenja, još smo u zimskom razdoblju, a novi britanski, južnoafrički i brazilski sojevi razlog su za zabrinutost jer je dosta toga nejasno. Ne znamo kojom se brzinom se šire, jesu li infektivniji, razvijaju li teže kliničke slike... – rekao je. Brazilski i južnoafrički soj još se nisu približili ovim krajevima, no znanstvenike zabrinjavaju jer postoje podaci da su počeli ponovno obolijevati oni koji su COVID-19 već preboljeli. Što se tiče britanskog soja, on već nekoliko dana doslovno kruži oko Hrvatske, a o njegovim smo specifičnostima razgovarali s virusnim imunologom Lukom Čičin-Šainom.

– Britanski soj B 1.1.7 lakše inficira ljude za oko 35 posto, odnosno lakše se prenosi. Postoje neke naznake da je i smrtnost nešto veća, navodno je to već pokazano u dvije studije, ali detaljni rezultati tih studija nisu mi još poznati. U svakom slučaju, objavljeni rezultati govore da će se taj soj brže širiti uz iste mjere, a ako smrtnost i nije veća, lakše širenje predstavlja dodatno opterećenje za zdravstveni sustav i epidemiološke službe – kaže, a komentira i trenutačnu situaciju s donošenjem mjera.

VIDEO Još nema popuštanja mjera. Božinović: “Najgora je opcija da se nešto naglo otvori pa onda naglo trebate zatvoriti.”

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Dok se moramo pretežno oslanjati na epidemiološke mjere, uz njih će ići cijena za privredu i socijalne kontakte. Zato je Vlada i oklijevala s uvođenjem mjera ove jeseni, ali se nakon uvođenja situacija u bolnicama popravila, a brojevi novozaraženih su se spustili, što govori da su mjere djelovale. Kad ih ukinemo, izložit ćemo se riziku trećeg vala i rasta broja infekcija te novom lockdownu kad situacija opet postane neizdrživa. Ako ih ne ukinemo, opterećenje za privredu će se nastaviti, što može dovesti do prosvjeda i nemira. U demokraciji odluke donose predstavnici vlasti i snose odgovornost. Na njima je da procijene što je realno tražiti od građana – zaključuje Čičin-Šain. A što će to konkretno poduzeti Vlada, tek je šturo najavio ministar Božinović.

– Aktualne mjere na snazi su još ovaj tjedan i mi ćemo do kraja tog roka objaviti novu odluku. Radi se o paketu od četiri odluke, tri su vezane uz trgovine, granice i javni prijevoz te će se one više-manje produljiti. Četvrta je odluka o ograničavanju okupljanja i uvođenju drugih nužnih mjera i za nju je najviše interesa – rekao je Božinović posebno komentirajući situaciju s ugostiteljima koji tvrde kako su predugo zatvoreni, a najavljuju i prosvjede.

Nismo tu da zagorčavamo

– To je njihovo demokratsko pravo, ali protiv koga i protiv čega će prosvjedovati? Većina je ipak svjesna da je situacija komplicirana i da svi moramo dati sve od sebe da što prije izađemo iz ove muke – rekao je proučivši kako Stožer “ne postoji kako bi nekome zagorčavao život”. Štoviše, istaknuo je kako Hrvatska ima jedne od najliberalnijih mjera u EU te da je Vlada zauzela stav da se neće uvoditi totalni lockdown kao ni policijski sat.

– Ostat ćemo na pri racionalnom pristupu, što znači da ovo nije trenutak kad bismo išli prema zatvaranjima, što radi veliki broj zemalja, ali nije ni trenutak za veća popuštanja – zaključio je Božinović koji je ustvrdio kako je najgora opcija naglo otvaranje pa zatvaranje. Također, iako je tek početak godine, dao je do znanja kako se već razmišlja o predsezoni i početku turističke sezone. Istaknuo je kako se o opasnostima od novih sojeva razgovara na razini EU te da se govori i o mogućem uvođenju takozvanih “tamnocrvenih zona” u EU.

– Kako će se sve to iskoordinirati, pitanje je o kojem će se puno razgovarati. Moramo vidjeti hoće li to na razini EU utjecati na putovanja, i to posebice u onom razdoblju koje će za nas biti najzanimljivije, a to je početak sezone – poručuje.