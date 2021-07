Božinović najavio nove mjere za Jadransku regiju: 'Brojevi rastu i mi moramo nešto napraviti...'

U Hrvatskoj posljednjih dana raste broj novozaraženih, danas je zabilježen 191 novi slučaj zaraze, a ministar Davor Božinović najavio je uvođenje novih mjera u narančastoj Jadranskoj regiji - od Istre pa sve do Dubrovnika.

- Brojevi rastu i mi moramo nešto napraviti kako bi spriječili barem da se neki događaji ne pretvore u superširitelje, rekao je Božinović za Dnevnik Nove TV te dodao kako bi mjere trebale stupiti na snagu u ponedjeljak. Kako navodi, EU digitalna COVID potvrda bit će kriterij.

- Siguran sam ako se to bude poštivalo, možemo nastaviti normalno s ljetom, ali pod kontrolom. Svi oni skupovi iznad 50 do 1000 ljudi će se morati organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri zajedno s županijskim stožerima, kazao je te pojasnio kako je poanta da se sve proslave prijave te da lokalni stožer zajedno sa županijskim donese odluku mogu li oni to kontrolirati i mogu li pustiti.

- Ako se ne usuglase onda će Nacionalni stožer, naveo je Božinović te dodao da nam je turizam jako važan i da su zasad brojke vrlo dobre, bolje od prošlogodišnjih.

Sportska natjecanja isto će biti dostupna za gledatelje koji imaju COVID potvrdu, a svadbe će se dozvoliti do najviše 200, 300 ljudi.

- Što se tiče cjepiva, ono je jamstvo za osobu da ne bi trebala i neće najvjerojatnije doživjeti neki teži oblik bolesti, a sigurno ne smrtni ishod. Sve dok traje epidemija treba se čuvati na ovaj ili onaj način, kazao je Božinović te zaključio: - Naš rizik, ako ukinemo sve mjere, veći je nego što je slučaj kod Velike Britanije jer oni imaju veću procijepljenost.

