Ugradnja dizala do daljnjega bez sufinanciranja iz EU fondova

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan prozvala je u četvrtak Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU jer nije od Europske komisije uspjelo ishoditi izmjene Operativnog plana kohezija i konkurentnost 2014.-2020., zbog čega u dogledno vrijeme neće biti ništa od subvencioniranja ugradnje dizala u zgrade iz EU fondova.

Ured te hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu priopćio je kako je jedan od novih projekata iz tog plana trebao biti i "Dostupnost do stana“, no Europska komisija je odbila izmjene plana i nove projekte uz obrazloženje da Hrvatska nije ni trenutno dostupna sredstva iskoristila u prihvatljivoj mjeri. To, smatra Borzan, svjedoči da u resornom ministarstvu "očito nisu dorasli svom osnovnom zadatku, a to je da građani Hrvatske imaju izravne koristi od europskog novca".

Iznosi procjene da 700.000 ljudi u Hrvatskoj živi u objektima tzv. kolektivnog stanovanja, a veliki dio njih pripada skupinama umirovljenika, invalida i obitelji s malom djecom. Određeni dio tih zgrada spada u skupinu iznad četiri etaže kojima prilikom izgradnje nije ugrađeno dizalo, pa je tim kategorijama stanovništva znatno otežana dostupnost do stana. Prema podacima koje su prikupili inicijatori projekta, u Hrvatsko je 16.804 takvih zgrada, a prosječna cijena ugradnje jednog dizala iznosi oko 350.000 kuna.

Izražavajući razočaranost resornim ministarstvom, Borzan najavljuje kako neće odustati te će se i dalje boriti za ovaj projekt, "iako je nažalost jasno da u sljedećih par godina ništa od planiranog sufinanciranja ugradnje dizala iz EU fondova". "U protekle dvije godine smo se naslušali kako su postignuti spektakularni rezultati u povlačenju sredstava iz fondova i stvorio se dojam da rijeke novca teku iz Bruxellesa prema Hrvatskoj. Da je to tako, sada bi ugovarali i prva dizala. Nesposobnost povlačenja sredstava ima za posljedicu ne samo da će nam propasti milijarde eura, već i to da ovakvi projekti koji bi tisućama ljudi olakšali život ne mogu dobiti 'zeleno svjetlo'", zaključuje u priopćenju.