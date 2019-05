Borzan na skupu u Zadru: U EP donose se dvije trećine zakona koji se tiču građana

Na predizbornom skupu SDP-a u subotu u Zadru predstavili su se stranački kandidati za EU izbore, a dosadašnja eurozastupnica i kandidatkinja Biljana Borzan istaknula je važnost ovih izbora, rekavši da se unutar Europskog parlamenta donose dvije trećine zakona koji se tiču građana.

Na SDP-ovom predizbornom skupu je, uz kandidate za europarlamentarne izbore, sudjelovalo i vodstvo stranke predvođeno predsjednikom Davorom Bernardićem, te članovi i simpatizeri iz Zadarske županije.

“Europske teme trebaju biti prisutne u javnom prostoru, ne samo u kampanji nego kroz čitav mandat. Naš cilj do sada je bio ravnopravna Hrvatska, a bit će i dalje. Dok god smo mi u Europskom parlamentu neće biti spola drugog reda, nacije drugog reda, potrošača drugog reda ni građana drugog reda", rekla je Biljana Borzan, priopćeno je iz SDP-a.

"Dokazali smo da nije važno dolaziš li iz male zemlje, važno je samo da imaš cilj i da hoćeš raditi. Ulaskom u EU nismo dobili sve, za neke stvari se tek moramo izboriti, biti glasni. Mi smo spremni na to! Dok neki nude prazne priče, mi imamo konkretne rezultate. Izađite na izbore jer važno je”, rekla je Borzan, istaknuvši važnost ovih izbora jer se unutar Europskog parlamenta donose dvije trećine zakona koji se tiču građana.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pozdravivši okupljene rekao je: “Kako je dobro doći iz Zagreba u Zadar za manje od dva sata autocestom koju je izgradio Ivica Račan.”

Dodao je kako se u Hrvatskoj radi za niske plaće, ljudi svakodnevno iseljavaju, mnogi žive na rubu siromaštva i da SDP danas iz Zadra poručuje kako Hrvatska zaslužuje bolje od ovog.

“Kad bi me pitali koji je za mene smisao bavljenja politikom rekao bih da je to stvaranje ravnopravnog društva jednakih šansi, gdje svaki čovjek ima jednaku mogućnost za uspjeh. Uspjeh se mjeri po tome možeš li u ovoj zemlji dostojanstveno živjeti od svog rada. Zato SDP neće odustati od plana za povećanje plaća u Hrvatskoj, za povećanje mirovina i kvalitetnu zdravstvenu skrb. To je naš plan koji je jasan, konkretan i koji ćemo provesti”, zaključio je Bernardić.

Pozvao je građane da izađu na izbore jer, kako je rekao, “neizlazak na izbore je glas za postojeće stanje, glas za korupciju, lopovluk, iseljavanje i siromaštvo”.

SDP-ov Kandidat Ranko Ostojić komentirao je današnju komemoraciju na Bleiburgu kojom je obilježeno 74 godine od Bleiburške tragedije.

“Naši sugrađani danas su u Bleiburgu mirni kao bubice, jedan je pokušao dignuti ruku i kažnjen je. Ja sad samo tražim od istih naših čelnika koji se danas sastaju s Angelom Merkel, da imaju iste kriterije kao austrijska policija. Neka tako bude i u Hrvatskoj, a ne da nas prikazuju kao zemlju u kojoj se smije sve ono što se ne smije u Europi. I tada ćemo biti ravnopravni”, izjavio je Ostojić.