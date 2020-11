Boris Johnson: ‘Prijenos ovlasti na Škotsku bio je katastrofa’

Britanski premijer Boris Johnson izazvao je novi skandal izjavivši da smatra da je prijenos ovlasti na Škotsku bio katastrofalna pogreška. Škoti su ljutito reagirali na tu izjavu, čak i Škoti iz redova Johnsonove Konzervativne stranke, jer se prijenos dijela ovlasti s razine Ujedinjenog Kraljevstva na Škotsku, iz Londona u Edinburgh, smatra nečim poželjnim, pozitivnim i uspješnim među većinom Škota, koji u anketama sada pokazuju da većinski žele ići i korak dalje – u proglašenje neovisnosti od UK – a ne korak unatrag, u poništenje devolucije, kako se naziva taj prijenos ovlasti, koji se dogodio za vrijeme premijera Tonyja Blaira.

“Zloupotreba devolucije”

Premijer Johnson iznio je tvrdnju o devoluciji kao “katastrofi” tijekom razgovora sa 67 zastupnika iz Škotske. Razgovor je vođen putem Zooma, videokonferencijske veze, a Johnson je još dodao da je to što on naziva katastrofom bila i “najveća pogreška Tonyja Blaira”. Informaciju o tome objavio je tabloid The Sun, a Johnsonovi glasnogovornici nisu je demantirali.

Škoti su na referendumu o neovisnosti 2014. s 55,3 posto glasova “protiv” i 44,7 “za” odbacili prijedlog o odcjepljenju od Ujedinjenog Kraljevstva i proglašenju neovisne Škotske. No Škotska nacionalna stranka (SNP), koja je na vlasti, planira ponoviti referendum, možda čak već 2021. Ponavljanje referenduma SNP-ovci temelje i na argumentu da je Škotska na referendumu o Brexitu 2016. glasala za ostanak u EU, dok je rezultat na razini cijelog UK bio za izlazak te da će, nakon što bude jasno kako Brexit zapravo izgleda (o čemu se još vode pregovori), morati ponovno pitati Škote na referendumu žele li ostati u tako promijenjenom Ujedinjenom Kraljevstvu, koje više nije u EU.

Robert Jenrick, ministar u Johnsonovoj vladi, pokušao je na Sky Newsu obraniti premijera tvrdnjom da se katastrofa o kojoj je Johnson govorio odnosila na rast nacionalizma i separatizma u Škotskoj.

– U drugim dijelovima UK devolucija je omogućila lokalnom stanovništvu da ima veći utjecaj na odluke koje se tiču njihove sudbine, ali u Škotskoj je SNP zloupotrijebio devoluciju kako bi zabio klin prema onima koji žele biti dio iste zemlje sa stoljećima zajedničke povijesti i prijateljstva. Premijer je oko toga zabrinut. Katastrofa o kojoj je govorio je rast separatizma i nacionalizma u obliku SNP-a – rekao je Jenrick.

Neovisnost o Londonu

Devolucija je sustav kojim su na Škotsku, Wales, Sjevernu Irsku, ali i širu regiju Londona prenesene ovlasti (s razine UK, odnosno parlamenta u Westminsteru) po nizu pitanja poput poljoprivredne politike, okoliša, obrazovanja i stanovanja. Ovlasti o pitanjima poput obrambene, energetske ili vanjske politike ostale su na parlamentu čitavog UK, koji se nalazi u Londonu.

Tadašnji lider laburista Tony Blair došao je na vlast u svibnju 1997. s obećanjem da će prenijeti ovlasti na novouspostavljeni škotski parlament, o čemu se glasalo i na referendumu krajem 1997., i što se počelo ostvarivati 1998.

