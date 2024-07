Blinken: Danska i Nizozemska upravo šalju zrakoplove F-16 Ukrajini, letjeti će ovog ljeta ukrajinskim nebom

Sanacija u tijeku

Fekalije se izlile iz odvodne cijevi u Ždrelcu. Općina brzo reagirala

Načelnik Općine Pašman Krešimir Ćosić na naš upit za mišljenje o nastaloj situaciji u Ždrelcu pojašnjava da je došlo do oštećenja cijevi kolektora, a ne do ispuštanja sadržaja cisterni izravno u more, kako su javljali neki mediji