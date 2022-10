'Bijelac mi je ponudio 800 dolara da spavam s njegovom ženom dok on gleda'

Svake godine bijele pješčane plaže, čisto more i odlična ponuda lokalnih hotela s pet zvjezdica privlače tisuće britanskih turista na Jamajku. Grad Montego Bay nudi sve navedeno, uz bogat noćni život i vođene ture povijesnim mjestima otoka. No lokalno muško stanovništvo odlučilo je progovoriti o 'javnoj tajni' njihova društva - nadasve lukrativnoj grani muške prostitucije koja unovčava fantazije turista.

Lokalci su objasnili kako konobarenjem mogu zaraditi tek 500-tinjak dolara mjesečno, što nije dovoljno za život na Jamajci, pa su bjelkinje s fantazijama da spavaju s "Rastafarijancem poput Boba Marleya" došle kao naručene, piše Daily Mail. Iako se većina otočana ipak oslanja na napojnice, neki se odlučuju na prostituciju.

Jason ima 31 godinu i sada radi kao taksist, no u ugostiteljstvu je proveo osam godina. Kaže da mu je najveći iznos za seks jednom prilikom ponudio bijelac, i to 800 dolara da spava s njegovom ženom dok on gleda. "Odbio sam ponudu, ali poznajem puno ljudi koji su to napravili" priznao je Jason. "Osobno to ne želim raditi jer se bojim da ću razviti osjećaje. Čak i ako je nešto samo na jednu noć, i dalje možeš razviti povezanost" objasnio je svoj odabir. Jason kaže da su mu turistkinje, ponekad i dvostruko starije od njega, često prilazile i nudile novac u zamjenu da s njima provede tjedan, ili čak samo jednu noć.

"Mnoge turistkinje fantaziraju o iznajmljivanju crnca na tjedan dana. Neki muškarci koji višene mogu imati odnose žele gledati kako njihove žene spavaju s crncem koji je mlađi od njih" rekao je Jason, napominjući da na ovom otoku muškarci od prostitucije mogu zarađivati i bolje nego žene.

Jedan lokalac poznat pod imenom 'Niski Šef' koji prodaje marihuanu na plaži kaže da turisti imaju specifičnu fantaziju o muškarcima čija je kosa oblikovana u dreadlockse, a koji se često nazivaju Rastafarijancima. Napomenuo je da su turisti spremni platiti više za "autentično iskustvo". Objasnio je kako bogati bijelci i bjelkinje prelaze otok u potrazi za muškarcima koji izgledaju poput Boba Marleya, u nekom perverznom, fetišističkom lovu na lokalce koji se uklapaju u njihove predrasude o izgledu Jamajčana.

"Muževi žele vidjeti svoje žene u krevetu s mlađim, potentnijim muškarcima. To ih napaljuje, ja ne znam zašto" zbunjeno će 'Niski Šef'. Kaže da i on poznaje brojne muškarce koji tako vrlo dobro zarađuju. "Cijena života ovdje je vrlo visoka, ljudi rade što moraju" zaključio je.

Dvadesetjednogodišnji Rad kaže da muškarci koji odaberu prostituciju mogu živjeti u najvećem luksuzu. "Vidiš ih u lijepim autima, dizajnerskoj odjeći i sa svim stvarima koje ukazuju na viši status" rekao je, dodajući da lokalci rijetko voze dobre aute.

Ali nije luksuz na otoku jedino što privlači mladiće ovoj karijeri. Naime, napustiti Jamajku za lokalce je skup i težak pothvat, naročito ako se žele dokopati Britanije, gdje ih netko s britanskim državljanstvom mora pozvati kako bi uopće započeli proces prijave za vizu. Tako je rekao prodavač Frankay, kojemu je san posjetiti Englesku i pogledati utakmicu Manchester Uniteda.

"Ljudi se ovdje muče kako bi zaradili, naročito izvan turističke sezone, ali mnogi muškarci koji se prodaju žive lijepe, ugodne živote" tvrdi on. "Opasno je ovdje, postoje mnogi prevaranti koji od turista pokušavaju izvući novac pretvarajući se da su zaljubljeni. Ovo je barem, na neki način, pošten posao" smatra Frankay.

Kaže da su 'romantične prevare' vrlo česte, naročito među osobljem u hotelima koji s turistima 'odnose' započinju pored bazena. "Osoblje će pričati s turistima i stvoriti odnos, a kada se turisti vrate kući, molit će ih za pomoć, reći da im je auto ukraden ili nešto slično" otkrio je kako prevara funkcionira, napominjući da je za razliku od takvih 'operacija', kod prostitucije sve dogovoreno unaprijed i na inicijativu turista.

VIDEO: Ovaj pas toliko je opsjednut konjima da je naučio gledati videe na iPadu svoje vlasnice