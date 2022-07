Bizarna tradicija: Nećete vjerovati koga je oženio meksički gradonačelnik u drevnom ritualu

Gradonačelnik malog meksičkog grada oženio je svoju „aligatorsku mladu“ na živopisnoj ceremoniji popraćenoj tradicionalnom glazbom, rasplesanim posjetiteljima i dovicima domorodačkom vođi da brak ovjekovječi poljupcem.

Gradonačelnik San Pedra Huamelule Victor Hugo Sosa aligatora je tijekom vjenčanja u četvrtak više puta poljubio u njušku, koja je bila zavezana kako bi se izbjegli neželjeni ugrizi.

Pretpostavlja se da ritual vjenčanja potječe iz predhispanskih domorodačkih zajednica Chontal i Huave iz savezne države Oaxaca, kao što je to slučaj s molitvom za blagodati prirode.

„Prirodu molimo za dovoljno kiše, dovoljno hrane i ribe u rijeci“, kazao je Sosa, gradonačelnik malog ribarskog mjesta na sparnoj pacifičkoj obali Oaxacae.

Foto: Edgar Santiago Garcia/DPA 28 June 2018, Mexico, San Pedro Huamelula: Victor Aguilar Ricardez , Mayor of San Pedro Huamelula, holds "Crocodile bride". The Mayor has symbolically married the reptile. The symbolic marriage should bring the fishermen more luck and allow for a bigger catch. Photo: Edgar Santiago Garcia/dpa /DPA/PIXSELL

Oaxaca, smještena na siromašnom jugu zemlje, područje je bogate domorodačke tradicije u kojem su mnoge grupe tvrdoglavo održale svoje jezike i tradicije.

Stoljećima star ritual u San Pedru Huameluli, danas pomiješan s elementima katoličke spiritualnosti, uključuje oblačenja aligatora ili kajmana u bijelu vjenčanicu sa šarenim ukrasima.

Vjeruje se da sedam godina star gmaz, kojeg se za ovu priliku naziva malom princezom, predstavlja božanstvo majke zemlje, a njeno vjenčanje za lokalnog vođu simbolizira ujedinjenje ljudi s božanskim.

Zvuk truba i ritam bubnjeva osigurali su slavljeničko raspoloženje tijekom procesije u kojoj je dio mještana u rukama nosilo aligatorsku mladenku kroz selo, dok su joj drugi mahali šeširima.

„Osjećam se sretno i ponosno na svoje korijene“, kazala je Elia Edith Aguilar, kuma koja je organizirala vjenčanje.

Kazala je da se osjeća privilegirano zbog prilike da vodi ceremoniju i dodala da je utrošila puno vremena u donošenje odluke o tome što će mlada nositi.

„Ovo je jako lijepa tradicija“, dodala je uz smiješak na licu.

