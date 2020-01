Bivši političar: Volim skupljati gaćice partnerica, ali impotentan sam

Sudac Prekršajnog suda osudio je Splićanina zbog masturbiranja na javnom mjestu na zatvorsku kaznu od 30 dana zatvora.

Kazna se neće primijeniti ako osuđeni tijekom jedne kalendarske godine ne počini novi prekršaj.

Kako navode lokalni mediji, presuda je nepravomoćna, a riječ je o bivšem gradskom političaru koji je prekršaj počinio prvog dana ljeta 2019. u parku u samom centru grada i u blizini Osnovne škole Dobri.

Na sudu je demantirao da je masturbirao gledajući djevojke i tvrdio kako je u ruci držao kupaće gaćice svoje partnerice kad su do njega došli policajci i uhitili ga.

- Volim skupljati gaćice svojih partnerica jer mi to pruža zadovoljstvo. Dok sam sjedio u parku, gdje me je zatekla policija, zbog mraka, nisam dobro vidio tko se sve još tu nalazi, ali sam po glasovima zaključio da tu ima mlađih ženskih osoba - kazao je u svojoj obrani, piše Slobodna Dalmacija.

Bio je pod utjecajem alkohola, a policiji je predao i manju količinu marihuane.

Također, okrivljenik tvrdi kako je impotentan, a sudac je u presudi obrazložio da smatra kako je to besmislena izjava i dodatni dokaz okrivljenikove sklonosti bizarnom ponašanju. Okrivljeni 54-godišnjak rekao je sudcu kako je koristio steroide te da ga je to dovelo do impotencije.

Sudac je saslušao i svjedoka događaja koji je potvrdio da je muškarac masturbirao u parku u kojem su se tada nalazile mlade djevojke zbog čega su pozvali policiju.

