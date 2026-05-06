Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLISKI PRIJATELJI

Bivši slovenski predsjednik u teškom padu slomio kosti, javila se Kolinda posebnom porukom: 'Evo fotki s mog rođendana'

Kolinda Grabar Kitarović i Borut Pahor
Foto: Facebook
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
06.05.2026.
u 16:22

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uputila mu je javnu poruku podrške poželjevši mu brz oporavak. „Nikada ne podcjenjujte snagu dobre kacige i uvijek je nosite tijekom vožnje biciklom“, poručila je, podijelivši i zajedničke fotografije s nedavnog druženja u Ljubljani.

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor ozlijeđen je u teškom padu s bicikla na području Pasje Ravni, planinskog prijevoja u zapadnoj Sloveniji poznatog po zahtjevnim usponima i strmim spustovima. Kako je sam objavio na društvenim mrežama, zadobio je prijelom ključne kosti i lopatice, no unatoč ozbiljnim ozljedama – brzo se oporavlja.

Pahor je nesreću doživio tijekom spuštanja, a fotografijom iz bolničkog kreveta isprva je zabrinuo javnost. Ubrzo je, međutim, umirio pratitelje novom objavom u kojoj, s ortopedskom imobilizacijom, nasmijan sjedi na stolcu, poručivši da je već napustio hitnu pomoć i vratio se obvezama. „Sve je u redu, navečer sam napustio hitnu, a danas sam već u uredu“, napisao je, dodavši kako je čak održao sastanak s mladom delegatkinjom Ujedinjenih naroda.

U objavi se zahvalio svima koji su mu pomogli nakon nesreće, posebno obitelji Kavčič iz Lučina i muškarcu koji ga je prevezao do Ljubljane, kao i medicinskom osoblju ljubljanskog kliničkog centra. Posebno je istaknuo i ključnu ulogu zaštitne opreme. „Udarac glavom u asfalt bio je toliko snažan da tijekom pada uopće nisam osjećao druge ozljede. Spasila me kaciga“, poručio je Pahor, naglasivši kako je po povratku kući čak poljubio kacigu koja mu je, kako vjeruje, spasila život.

Podrška mu stiže i iz regije. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uputila mu je javnu poruku podrške poželjevši mu brz oporavak. „Nikada ne podcjenjujte snagu dobre kacige i uvijek je nosite tijekom vožnje biciklom“, poručila je, podijelivši i zajedničke fotografije s nedavnog druženja u Ljubljani. "S vama dijelim naše najnovije zajedničke fotografije – s proslave mog posljednjeg rođendana u Ljubljani s grupom prijatelja. Kao što vidite, odlično smo se zabavili! Pratite nas za još naših avantura koje uskoro slijede", piše Kitarović na Facebooku.

Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!'
Ključne riječi
Kolinda Grabar Kitarović boris pahor

Komentara 1

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
17:13 06.05.2026.

Sad se Jadranka pita Borute zašto si odabrao mladju, ljepšu i pametniju?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!