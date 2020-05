Bivši ministar obrane: Plenković i Milanović se zahebavaju sa svima nama

Oni se zahebavaju sa svima nama - zaključio je Ante Kotromanović, bivši ministar obrane u Vladi Zorana Milanovića, komentirajući odnos premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Na upit RTL-ove novinarke kakvu poruku šalje premijer nepojavljivanjem te predsjednik s izjavom da nije ni on uvijek dolazio kad ga je bivša predsjednica zvala, Kotromanović je odgovorio:

- A što da vam kažem? To su vjerojatno neke njihove političke igrice koje bi se trebale preskočiti na ove dane. Za mene je ovo jedan poseban dan, 29 godina je prošlo od osnutka Hrvatske vojske… A to što se oni na jedan način zahebavaju sa svima nama, to nek ide njima na brk.