Bivši britanski premijer podnio ostavku na mjesto zastupnika u parlamentu

Bivši britanski premijer Boris Johnson podnio je ostavku na dužnost zastupnika u parlamentu koja stupa na snagu odmah. Johnson se borio za svoju političku budućnost s parlamentarnom istragom o tome je li obmanuo Donji dom kada je rekao da su poštovana sva pravila uvedena zbog covida-19.

Odbor za povlastice britanskog parlamenta istraživao je je li Johnson izjavama koje je dao Donjem domu u prosincu 2021. namjerno obmanuo zastupnike o zabavama koje su se održavale u Downing Streetu za vrijeme 'lockdowna' zbog covida-19, pri čemu je i on sam na nekima prisustvovao. U svom dokaznom dokumentu na 52 stranice koji je predao odboru u ožujku, Johnson je priznao da je obmanuo parlament, ali je zanijekao da je to učinio namjerno.

Priznao je da socijalno distanciranje nije bilo "savršeno" na okupljanjima u Downing Streetu tijekom lockdowna zbog covida.

No rekao je da su to bili "bitni" radni događaji, za koje je tvrdio da su dopušteni. Inzistirao je na tome da su se smjernice - kako ih je on razumio - slijedile cijelo vrijeme. "Vrlo je tužno napustiti parlament - barem za sada", rekao je Johnson u izjavi.

"Istjerala me malena šačica ljudi, bez ikakvih dokaza kojima bi poduprli svoje tvrdnje, i bez odobrenja čak i članova konzervativne stranke, a kamoli šireg biračkog tijela."

