'Birači ne doživljavaju Plenkovićeve loše odluke, ako je Žalac bila tako sjajna, zašto je nije čuvao?'

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je danas u studiju Večernjeg lista gdje je, između ostaloga, komentirala i slučaj bivše ministrice Gabrijele Žalac.

Koliko slučaj Gabrijele Žalac šteti imidžu Andreja Plenkovića, upitala ju je Petra Maretić Žonja.

- Birači u slučaju Andreja Plenkovića kao predsjednika HDZ-a, kao da ne doživljavaju lošu odluku, nijednu aferu i činjenicu da je smijenio 15-ak ministar i da su mnogi morali otići upravo zbog afera pa i Gabrijela Žalac. Jednostavno kao da se to birače u Hrvatskoj ne doima osobito i to je za njega dobra vijest. Međutim, ništa nije dovijeka niti vječno, nitko nije vječan na svojoj poziciji. To je možda mala pouka koji bi Plenković morao prihvatiti i morao početi razmišljati. Nijedan premijer nije ostao zauvijek premijer kao nijedan predsjednik HDZ-a. Treba početi razmišljati o tome što će biti njegova ostavština. A trebala bi biti zaista otvorena, jasna, precizna, iz sveg srca borba protiv korupcije - kazala je Kosor.

Kaže kako je zanimljiv tajming povlačenja optužnice u slučaju Žalac i uhićenju Piruške Canjuge.

- Činjenica je da se sad više ne priča o Žalac. Ali ne bih bila sklona toj vrsti analize da se nešto namjerno čini. Ne može ta institucija odrediti uhićivanje nekih osoba, a uhićeno ih je dosta, ipak je za to potreban neki proces. Bitno je i jedno i drugo držati u središtu političke pozornosti jer se radi o političkim slučajevima. Gospođa Žalac ima samo stranački status u mirovanju - kaže Kosor.

Koja je poruka zamrzavanja status Gabrijeli Žalac?

- Treba voditi računa o ujednačenosti postupanja. Plenković je govorio da je to novi statut, no taj statut je na snazi od 2018. Rimac je izbačena iz stranke 2020. U subotu je izdan nalog za pritvaranje, a u srijedu je izbačena iz stranke. Važno bi bilo imati ujednačenu praksu. Žalac je u stranci bila isključivo voljom predsjednika stranke - smatra Kosor i dodaje:

- Mislim da gospođa Žalac više nije trebala biti ministrica od trenutka kad se dokazalo da ne poštuje hrvatske zakone jer vožnja bez dozvole je nepoštivanje hrvatskih zakona, to ne smije nitko od nas, a kamoli netko tko vodi državu - kazala je Kosor.

Kako to objašnjavate?

- Plenković je nju sklonio nakon svega jer je shvatio da to počinje štetiti njemu i u trenutku kad je uhićena i zatvorena na temelju naloga europskih tužitelja zbog osnovane sumnje da je učinila kaznena djela vezana uz europski novac, strašna optužba, on je izgovorio tako očaravajuće riječi da je to meni djelovalo tragikomično jer je pitanje zašto onda nije ostala. Sjajnih i fantastičnih poznavatelja procedura europskog novca u Hrvatskoj nema puno. Ako je netko takav biser, onda ga se čuva. Radi se o nekom specijalnom političkom odnosu o kojem ćemo možda tek ponešto čuti za par mjeseci, možda za koju godinu, a možda i nikada. U puno navrata je predsjednik Vlade hvalio i Martinu Dalić koja je morala otići zbog afere Borg. To su činjenice oko kojih mi možemo samo nagađati, ali ne možemo donositi konačne ocjene. Podsjetila bi i na slučaj Darka Milinovića koji je od početka bio na čelu HDZ-a, on je ekspresno izbačen iz stranke zato što je doveo pun autobus HDZ-ovaca pred HDZ gdje je davao izjave koje su bile u slavu i čast predsjednika stranke - dodala je.