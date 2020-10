Biokovka i Hrvatski ponos možda postanu Covid bolnice za dvije županije

Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj i Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos u Kninu​ mogle bi sudjelovati u zbrinjavanju bolesnika s covidom-19 s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, doznaje se u tim bolničkim ustanovama.

Odluka o tome ovisi o trendovima broja zaraženih i popunjavanju stacionarnih kapaciteta KBC-a Split i ostalih zdravstvenih ustanova. Bilo bi to logično nakon što je danas objavljeno da su kapaciteti za bolesnike s Covidom u splitskom KBC-u napola popunjeni, a ako se rast broja pacijenata nastavi dosadašnjim tempom za desetak dana će KBC biti pun. Izgleda kako Split za sada još neće aktivirati Spaladium Arenu, što i nije čudo kada se zna da kadra za rad sa covid bolesnicima s lakšim simptomima kronično nedostaje.

Predsjednik županijskog Stožera civilne zaštite Luka Brčić rekao je Hini da se Spaladium Arena može opremiti s 250 kreveta u roku 24 sata, no još uvijek se o tome ne razmišlja. Pitanje je kako bi se to pokrilo s medicinskim kadrom kojega nema dovoljno ni u samoj bolnici. "Imamo već organizirano 250 kreveta, dio se nalazi u Crvenom križu na Mostinama, a drugi dio u Lori. To je u blizini Arene, ali to je manji problem", kaže Brčić.

Ovih dana razgovaramo s umirovljenim liječnicima i Medicinskim fakultetom, a sastat ćemo se sa svim ravnateljima bolničkih ustanova i vidjeti koliko tko može eventualno doći pomoći. U našoj županiji se u dan i pol javilo pet umirovljenih liječnika obiteljske medicine, koji bi kao pomoć radili u bolnici ili bi mijenjali obiteljske liječnike, rekao je Brčić.